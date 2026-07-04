Llegó BAX: la nueva IA porteña

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó BAX, una nueva aplicación móvil que incorpora inteligencia artificial generativa con el objetivo de centralizar y digitalizar la gestión de trámites, reclamos y el acceso a documentos oficiales.

El lanzamiento, realizado en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, marca el inicio de un plan progresivo para implementar herramientas de automatización en áreas clave de la administración pública, como la educación, la fiscalización tributaria y el desarrollo urbano.

La plataforma, desarrollada por la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, permite a los usuarios interactuar mediante texto o dictado por voz utilizando lenguaje natural. El sistema procesa solicitudes vinculadas a la obtención de turnos, el estado del tránsito o reclamos de mantenimiento urbano (como baches o luminarias), a los que se les puede adjuntar imágenes directamente desde el celular.

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Para utilizar la herramienta, los ciudadanos deben contar con una cuenta en miBA (nivel 3 de validación de identidad).

Esto permite sincronizar de forma automática las credenciales y documentos digitales del usuario, tales como partidas de nacimiento o certificados de vacunación, además de consultar la agenda cultural de la Ciudad, denominada LINDA.

En la presentación, Jorge Macri explicó que esto “optimiza los tiempos administrativos. Lo que antes llevaba 15 minutos o más, hoy lo resolvés en un minuto. Cuando ganás tiempo y las cosas son más simples, lo que ocurre es que, sin duda, vivís mejor. Y esto recién empieza”.