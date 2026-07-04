Ciudad asume la competencia jurídica sobre nuevos delitos

Los ministros de Justicia de la Nación y Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, firmaron dos convenios a partir de los cuales la Ciudad asume más competencias penales, tanto sobre adultos como sobre menores de edad.

Se trata del cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales del ámbito nacional a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Acuerdo de transferencia en materia criminal y correccional de menores.

Es la primera transferencia de competencias penales en esta gestión y se suma a la de Transferencia de Competencias en Materia Laboral firmada entre Nación y Ciudad en febrero.

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“Trabajamos desde el primer día de gestión en cumplir la Constitución. Se le están transfiriendo a la Ciudad las competencias judiciales que le corresponden y que, 30 años después de nuestra autonomía, seguía administrando la Nación. Con este nuevo convenio podremos seguir consolidando políticas públicas para recuperar el orden y la seguridad, una justicia eficiente y cercana para los porteños. Es lo que nos corresponde y es el mandato de nuestro jefe de Gobierno”, sostuvo Gabino Tapia, Ministro de Justicia porteño.

Por un lado, se traspasan las competencias judiciales en materia penal: delitos contra el honor (calumnias e injurias), la integridad sexual (abuso sexual y explotación), la libertad (privación ilegítima, amenazas coactivas) y delitos como propiedad intelectual y protección de fauna (ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, conservación).

Por otro lado, la Ciudad también va a empezar a juzgar la totalidad de los delitos cometidos por menores de edad. Esto incluye tanto a los acusados de entre 14 y 18 años como a los menores de 14 años involucrados en delitos, para los que se prevé una intervención tutelar.

Los convenios entrarán en vigencia una vez ratificados por el Congreso y la Legislatura porteña y tras la aprobación de acuerdos sobre la transferencia de recursos. Son un paso más en el camino hacia la consolidación de la autonomía plena de la ciudad, que desde 1994 busca consolidar su propio sistema de justicia.