Jugar en el casino virtual tiene sus riesgos, y perder plata no convierte a alguien en víctima de una estafa. Con esa premisa directa y sin filtros, el empresario cripto Mauricio Novelli pasó a la ofensiva en la causa que investiga el colapso de la moneda cripto $LIBRA. Su estrategia judicial tiene dos objetivos claros: barrer del expediente a los inversores que reclaman haber sido engañados y blindar por completo al presidente Javier Milei de cualquier responsabilidad penal.

La jugada se materializó en los tribunales de Comodoro Py. A través de un escrito firmado por el abogado Daniel Rubinovich, la defensa le pidió a la Sala I de la Cámara Federal que confirme la decisión de primera instancia del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado ya había ordenado apartar como querellantes a cinco compradores del activo digital: Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.

Según Novelli, "el presidente no estafó a nadie"

El argumento central de Novelli es que el caso mutó hacia un intento por transformar una simple pérdida financiera en una maniobra de defraudación. Para el empresario, el Código Penal no castiga las malas decisiones ni la alta volatilidad de un mercado no regulado. Incluso descartó que la euforia o el famoso "FOMO" (miedo a quedarse afuera) sean sinónimos de engaño. "La fluctuación del precio de un activo no puede convertir a todo comprador en víctima de estafa", remarcó la defensa.

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El segundo eje del escrito apuntó a despegar a la Casa Rosada. Rubinovich calificó como "jurídico-penalmente irrelevante" el famoso posteo que Milei publicó el 14 de febrero de 2025 anunciando la salida de $LIBRA y que luego borró. Aseguró que el Presidente solo celebró un proyecto de financiamiento para pymes mediante tecnología blockchain, sin prometer respaldos estatales ni rentabilidades aseguradas. "Es sorprendente que un mensaje que festeja un mecanismo de financiamiento privado pueda ser entendido como una iniciativa estatal", disparó el abogado.

Novelli junto a Milei

Si la Cámara confirma la exclusión de los inversores, la acusación particular perderá todo el poder para pedir indagatorias, aportar pruebas o apelar fallos. De esta manera, la hipótesis de que existieron negociaciones incompatibles con la función pública quedará exclusivamente en manos del fiscal federal Eduardo Taiano. Para debilitar aún más a los querellantes, Novelli cuestionó que hayan podido demostrar ser los verdaderos dueños de las billeteras virtuales con las que operaron.

La resolución de este planteo clave cayó en una Cámara Federal que atraviesa su propio proceso de rearmado. La Sala I hoy está conformada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. La decisión judicial se dará justo en un momento político sensible, mientras el Gobierno presiona en el Senado para avanzar con las audiencias públicas que ratifiquen a Bertuzzi y logren la designación de Pablo Yadarola.

Una de las querellas en la causa $LIBRA consideró a la operación como una “estafa monumental”

Los nexos en las sombras

La semilla del escándalo se plantó mucho antes del fatídico 14 de febrero. La génesis del proyecto se remonta al Tech Forum Argentina de 2024, un evento que el propio Novelli organizó junto a Manuel Terrones Godoy. Fue en esos pasillos donde el jefe de Estado conoció cara a cara a Julian Peh, el empresario radicado en Singapur al que la Justicia señala como uno de los arquitectos principales en la creación del token.

Pero lo que verdaderamente compromete al ecosistema libertario no son las fotos de aquel foro, sino los rastros digitales. La información que los peritos lograron extraer del teléfono celular de Novelli destapó una línea directa con la mesa chica del poder. Los registros confirmaron comunicaciones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y hasta una videollamada que incluyó al todopoderoso asesor presidencial, Santiago Caputo.

El nivel de sintonía entre los promotores de la moneda digital y el Gobierno quedó en evidencia durante el fin de semana en que $LIBRA se fue a pique. En medio del derrumbe financiero, el dispositivo del empresario registró cerca de 200 interacciones, un volumen de mensajes que expone el grado de desesperación y la estrecha coordinación de crisis que existió en las horas más críticas del colapso.

TC/MSS