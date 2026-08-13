El camino de LLA para quedarse con la Ciudad: cumbres con el PRO en medio de la interna entre los primos Macri

Después de meses de distanciamiento, Mauricio Macri y Karina Milei retomaron el diálogo esta semana y habilitaron una nueva instancia de negociación entre el PRO y La Libertad Avanza. El primer paso fue una reunión este jueves a las 11 en Casa Rosada, con Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem por el oficialismo, a pesar de que el jefe de Gabinete no haya abandonado formalmente el PRO, y Cristian Ritondo y Fernando de Andreis por el partido amarillo. El contacto surgió de una conversación directa entre el expresidente y la secretaria general de la Presidencia, que Macri comunicó puertas adentro a través del chat interno de la mesa ejecutiva partidaria. El objetivo es para iniciar las charlas para un acuerdo político, no sólo de cara a las elecciones del próximo año, sino de cara a los temas que se van a discutir en el Congreso.

La convocatoria dejó dos ausencias que no pasaron inadvertidas. Patricia Bullrich, que integra la mesa política del Gobierno y es la dirigente libertaria con mejor imagen en la Ciudad, quedó afuera de este nuevo espacio de negociación con el PRO, según reconstruyó PERFIL. Tampoco participó Hernán Lacunza, que días atrás había lanzado su candidatura presidencial por el PRO. Ritondo, que venía de compartir un panel con Bullrich en el ciclo Democracia y Desarrollo de Clarín, se limitó a decir: "Nosotros vamos a seguir trabajando para blindar el cambio".

Macri con Hernán Lacunza

Según fuentes libertarias consultadas por PERFIL, la intención inicial es "una primera reunión de equipos", sin avanzar todavía sobre candidaturas ni sobre una alianza electoral formal para 2027. Del lado del PRO, Macri transmitió internamente que sigue "escéptico" sobre las chances de construir un acuerdo duradero, aunque planteó que el partido debe "agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien" durante lo que resta del año. El propio Javier Milei había reconocido días atrás, en diálogo con Infobae, que las decisiones políticas centrales del Gobierno pasan por la mesa que conduce su hermana y no por él, lo que explica por qué la negociación con los Macri recayó en Santilli y "Lule" Menem.

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La Ciudad, el objetivo central de Mauricio

El principal interés de Macri en este acercamiento es no perder la hegemonía sobre la Ciudad, el bastión histórico del PRO. Jorge Macri, que ya confirmó que buscará la reelección en 2027, se muestra permeable a un acuerdo con LLA que podría incluir la cesión de la vicejefatura de Gobierno a cambio de respaldo electoral, según reconstruyó este medio. El antecedente pesa: en 2025, con PRO y LLA compitiendo por separado en la Ciudad, Manuel Adorni relegó al PRO al tercer puesto, con Silvia Lospennato a la cabeza de esa lista. Sin embargo, el proyecto del ex vocero se cayó por sus escándalos patrimoniales.

Mauricio Macri y Karina Milei retomaron el diálogo: el PRO y LLA buscan “reconstruir la confianza”

La orfandad de proyecto propio del PRO quedó expuesta esta semana en las palabras de la diputada porteña Graciela Ocaña, que definió el estado actual de la Legislatura sin matices: "La agenda ya no la marca el oficialismo, sino La Libertad Avanza", sostuvo en diálogo con Parlamentario, y agregó que le "da pena" ver diluida la fuerza que Mauricio Macri supo construir. Algo similar, ya desde otra vereda, dijo Horacio Rodríguez Larreta en una entrevista con La Pluma Diario: "Jorge Macri está haciendo todos los deberes para ser el candidato de Milei en la Ciudad. Me motiva volver cuando veo el estado de la Ciudad hoy".

Esta misma semana, la presidenta de LLA en la Ciudad, Pilar Ramírez, había sido explícita al reclamarle al PRO el "copyright" de al menos tres leyes —Hojarasca, la modificación de la VTV y la ley "anti trapitos"— que, según ella, "aunque el jefe de Gobierno las venda como propias, son iniciativas nuestras". Consultada por Clarín sobre si compartirán el proyecto de Ciudad con Jorge Macri, Ramírez fue tajante: "Ni siquiera sabemos si vamos a compartir el proyecto de Ciudad".

Karina Milei, Pilar Ramírez y Patricia Bullrich

El karinismo solo negocia con Mauricio

El obstáculo más concreto para Jorge Macri no está en la oposición, sino en su propio armado nacional. Según pudo reconstruir PERFIL, en el entorno de Karina Milei sostienen que, por ahora, no evalúan negociar directamente con el jefe de Gobierno porteño: solo están dispuestos a sentarse con Mauricio. Esa lectura explica por qué el proyecto Adorni —pensado en su momento como el candidato violeta puro para la Ciudad— terminó cayéndose tras el escándalo patrimonial que lo llevó a dejar la Jefatura de Gabinete, y por qué en el propio karinismo empezaron a sonar, en simultáneo, dos nombres bien distintos para pelear la Ciudad: el de Pilar Ramírez, la armadora territorial de Karina, y el de Patricia Bullrich, que semanas atrás había dejado la puerta abierta a esa posibilidad: "Yo puedo ser candidata en la Ciudad perfectamente, y me tengo una fe bárbara", había dicho en la señal de TN. Consultado sobre esa chance, Jorge Macri no descartó el cruce electoral: "Está buenísimo. La competencia saca lo mejor de cada uno de nosotros", respondió, aunque remarcó que la decisión final "la va a tener el partido" a nivel nacional.

La inesperada respuesta de Jorge Macri cuando le preguntaron qué pasaría si tuviera que enfrentar a Patricia Bullrich en las elecciones 2027

El encuentro de este jueves llega, además, en la previa del tratamiento de dos proyectos económicos clave en la Cámara baja, después de la derrota simbólica que el oficialismo sufrió en el Senado la semana pasada, cuando debió retirar los capítulos de la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego para que sobreviviera el resto de la ley de propiedad privada. En Diputados esperan la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que Milei reclama desde hace tiempo y podría tratarse el 26 de agosto, y la Ley de Inocencia Fiscal II, que ya obtuvo dictamen con 44 firmas, entre ellas 32 de LLA y 4 del PRO. Tras el traspié legislativo, la mesa política se había reunido en Casa Rosada con Federico Sturzenegger, señalado puertas adentro del oficialismo por el fracaso del proyecto; al término de ese encuentro previo no hubo, según trascendió, una foto de unidad entre los dirigentes libertarios.

El otro tablero: la provincia de Buenos Aires

Mientras en la Ciudad todavía no hay nada cerrado, en la provincia de Buenos Aires el escenario avanza en sentido inverso: la decisión de competir juntos está casi tomada, encolumnados detrás de la candidatura a gobernador de Diego Santilli, que pese a ser funcionario del Gobierno nacional sigue formando parte de la mesa partidaria del PRO bonaerense. Karina Milei ya definió a Santilli como su candidato para suceder a Axel Kicillof, en una decisión que además rompe con la regla de ir a las elecciones solo con candidatos puramente violetas, como ocurrió el año pasado. En esa misma clave se leyó la reunión entre Ritondo (presidente del PRO bonaerense y jefe del bloque de diputados nacionales) y Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia, para fijar una agenda legislativa común como antesala de un acuerdo formal.

Con la Ciudad todavía en veremos y la provincia de Buenos Aires encaminada hacia una alianza, la reunión de este jueves funciona como un primer termómetro de hasta dónde puede llegar el acercamiento entre Mauricio Macri y Karina Milei. Ninguna de las dos partes confirma, por ahora, un acuerdo electoral cerrado para 2027.