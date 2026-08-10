La inesperada respuesta de Jorge Macri cuando le preguntaron qué pasaría si tuviera que enfrentar a Patricia Bullrich en las elecciones 2027

Jorge Macri habló sobre la posibilidad de tener que enfrentarse a Patricia Bullrich en las próximas elecciones porteñas, luego que la senadora deslizara la posibilidad de presentarse como candidata, aunque sin asegurar nada, solo confesar que se tiene “una fe bárbarra”. El jefe comunal afirmó: “Está buenísimo. La competencia saca lo mejor de cada uno de nosotros”.

En sus declaraciones a LN+, el político recordó: “Todo lo que gané, lo gané siempre compitiendo. Tuve una PASO muy competitiva con Martín Lousteau en la Ciudad para poder ganar. Así que bienvenida la competencia”.

Consultado por la posibilidad de armar una alianza con La Libertad Avanza, Macri remarcó que esa eventual decisión sería tomada por el partido: “El PRO va a tener una postura partidaria; acá nadie hace lo que quiere”.

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Alberto Fernández

Con respecto al peronismo, afirmó que “no tenemos que dejarnos engañar” y “cometer el error de asumir que ellos están muertos políticamente”. En ese punto, recordó “nos comimos la curva, como sociedad, con Alberto Fernández. Fue el kirchnerismo potenciado al mil”.

El mandatario también habló en LN+ de las ocupaciones ilegales, afirmando que, durante su gestión, en la Ciudad de Buenos Aires ya “se recuperaron 901 viviendas”, para luego revelar que “la última fue una vivienda que había sido una usurpada por una familia boliviana, que alquilaba habitaciones y había instalado taller ilegal donde, además, había trabajo esclavo".

El político acotó: "Me gustaría remarcar que cuando hay decisión política se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará sin duda, pero si no hay decisión política después de cada actor involucrado no alcanza”.

La policía arrestó a 12 personas en la manifestación contra la Ley de Propiedad Privada y hubo, al menos, 3 agentes heridos

En ese punto, remarcó: “En cada lugar que se usurpa se instala el mal, los que venden drogas, los que roban, todo lo malo, es como una mancha de aceite que se extiende y afecta a todo el barrio, vivir cerca de una vivienda usurpada es una catástrofe”.

Con respecto a la acción policial del jueves, durante la protesta en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada que estaba discutiéndose en el Senado, el jefe de Gobierno afirmó que “no fue una marcha pacífica”, porque hubo agresiones con piedras a la policía, y aseguró que en ese tipo de manifestaciones “estamos enfrentando a delincuentes”.

Policías actuando durante la Manifestación por la Ley de Tierras

Macri aseveró: “Nosotros vamos a hacer cumplir la ley, porque no hay manera de que una sociedad crezca, se desarrolle y viva en libertad si no se cumple la ley”.

Para luego sumar: “El ejercicio de hacer cumplir la ley es un ejercicio del Estado, si alguien agrede a la Policía va a tener consecuencias, y si alguien rompe el espacio público va a haber consecuencias, no vamos a dejar que transformen la ciudad en lo peor del conurbano”.

Y cerró el tema diciendo: “Muchos de estos señores que marchan, como no logran mejorar sus municipios, como no logran que la provincia este bien, quieren romper la ciudad”.

Persona detenida durante la Manifestación durante la Ley de Tierras

Qué dijo Bullrich sobre su posible candidatura en la ciudad de Buenos Aires

El pasado 29 de julio, la senadora libertaria Patricia Bullrich declaró, en TN: “Estoy probada en la gestión, en cuestiones complicadas, y manejar la Ciudad sería más sencillo. No es imposible, puede ser y me tengo una fe bárbara”.

Bullrich cerró su discurso en el Senado con fuertes críticas al kirchnerismo y un feroz cruce con Capitanich al que le gritó “¡cállate!”

Pero luego advirtió que su eventual postulación debería darse en el marco de un pacto que “incluya al PRO y también al radicalismo”, aclarando que ella va a estar “donde me necesiten. Soy parte de un equipo y el director técnico es el presidente (Javier Milei)”.

Bullrich cerró el tema con una ironía, haciendo referencia a un popular show televisivo: “Ya me pusieron en todos los cargos, ¡solo me falta 'Masterchef'!”.