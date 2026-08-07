Bullrich cerró su discurso en el Senado con fuertes críticas al kirchnerismo y un feroz cruce con Capitanich al que le gritó “¡cállate!”

Patricia Bullrich, en el discurso del cierre del oficialismo sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, hizo un extenso discurso donde apuntó contra el peronismo, el kirchnerismo y Jorge Capitanich.

La jefa del bloque libertario comenzó remarcando que “ahora nadie te va a poder avasallar, porque hasta ahora las organizaciones mafiosas de todo tipo tomaban tierras, vendían, usurpaban la casa y se quedaban con el esfuerzo de los argentinos. Ahora el Estado te va a proteger, no te va a usurpar”.

Jorge Capitanich

Para luego agregar: “Por eso esta ley viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado, para que ningún argentino de las próximas generaciones sea violentado por un Estado que violenta y roba. Ahora los argentinos van a tener justicia”.

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En ese punto, reconoció que tuvieron que sacar el capítulo sobre extranjerización de tierras por falta de consensos, y cuestionó a los sectores de la oposición más dura que se negaron a discutir el tema.

“Hemos retirado el capítulo de tierras rurales porque creemos en la democracia. Tenemos que dialogar; nunca construimos mayorías en una escribanía. Yo participé en un Congreso donde no se discutía nada”, lanzó, en alusión al periodo donde Cristina Kirchner controlaba el Congreso.

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A continuación, apuntó contra los senadores que dijeron que este proyecto ponía en riesgo la soberanía nacional. “Soberanía es impedir que Estados extranjeros tengan una zona donde rige la ley del Estado extranjero y no la ley argentina”, afirmó.

Y con respecto a las críticas por, supuestamente, implementar un “estatuto legal del coloniaje”, Bullrich aseguró que eso es lo que sucedió en Santa Cruz, donde, denunció, el kirchnerismo les regaló tierras fiscales a sus amigos a precios realmente muy bajos.

Luego apuntó contra Jorge Capitanich, afirmando: “Otro senador de la provincia de Chaco está procesado por entregar tierras fiscales a los amigos del poder”. El exgobernador intentó responderle, pero la senadora le contestó: “¡Callate, si estás procesado por tierras fiscales!”.

Jorge Capitanich

Patricia Bullrich impidió la votación a distancia de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama

El Senado de la Nación decidió este jueves 6 enviar a comisión los pedidos para que Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama pudieran participar y votar de manera remota. Apenas comenzó la sesión, la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich propuso que el tema de las licencias y el voto no presencial fuera enviado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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“A partir de un debate que se ha hecho público sobre licencias o voto no presencial, con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales”, expresó la legisladora.

Anabel Fernández Sagasti

“Mociono esto para que podamos seguir este debate en la comisión respectiva”, sumó. Con el acompañamiento del presidente del bloque Justicialista, José Mayans, la propuesta fue votada a mano alzada y se aprobó por unanimidad.

Como consecuencia de esta decisión, Fernández Sagasti y Fama no pudieron intervenir virtualmente en la jornada de la Cámara alta este jueves.