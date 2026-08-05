Tras la polémica de Sagasti, otro senador pidió participar virtualmente de la sesión

Luego de que Victoria Villarruel autorizara a la senadora Anabel Fernández Sagasti a participar de manera remota en la sesión debido a que está imposibilitada de viajar por un embarazo. Ahora, el senador radical catamarqueño, Flavio Fama, pidió participar virtualmente en la sesión del jueves sobre la Ley de Tierras mientras se recupera de un "postoperatorio".

Según contó en un video, el legislador radical atraviesa un postoperatorio y debe permanecer en Catamarca. “En los últimos días reicbí un montón de mensajes y consultas, de qué iba a hacer con la Ley de Tierras. Quiero decirles que voy a votar en contra de la Ley de Tierras. Los motivos los expondré en el plenario cuando tenga uso de la palabra. Como estoy operado, pedí la participación de forma virtual, como fue autorizado para la senadora Fernández Sagasti. Ahí voy a exponer, claramente, los motivos por los cuales me opongo a esta ley".

El pedido de Flavio Fama llega luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel firmara ayer un decreto que autoriza de manera excepcional a la senadora mendocina a participar de manera remota y, por lo tanto, también a votar, en la sesión del jueves.

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Según el decreto firmado por Villarruel, la habilitación se concede "ad referéndum" del Senado, por lo que será el propio cuerpo el que defina si acepta su participación virtual con voz y voto. El texto establece que la autorización regirá mientras se mantenga la restricción médica acreditada o hasta el inicio de la licencia por maternidad.

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Fernández Sagasti atraviesa un embarazo avanzado, no solicitó licencia y permanece en Mendoza con indicación médica de reposo. Por ese motivo pidió autorización para intervenir a distancia en la sesión en la que se debatirá el proyecto de ley de propiedad privada que modifica el régimen de tierras rurales.

Además, el decreto dispone que la participación remota se realizará preferentemente desde la sede de la Legislatura de Mendoza, aunque aclara que esa condición no es obligatoria. Si por cualquier motivo la senadora no pudiera conectarse desde ese lugar, estará habilitada para hacerlo desde otro sitio que garantice las condiciones técnicas necesarias, sin que ello afecte la validez de la autorización.

RM