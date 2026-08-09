Jorge Macri defendió la propiedad privada y aseguró que se recuperaron 901 viviendas usurpadas en la Ciudad

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, defendió el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y aseguró que la administración porteña logró recuperar 901 viviendas que habían sido ocupadas de manera ilegal durante los últimos años. En ese sentido, afirmó que una eventual ley nacional permitirá avanzar contra las usurpaciones, aunque remarcó que también es necesaria una decisión política para aplicarla.

“Cuando hay decisión política se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará, sin duda, pero si no hay decisión política después de cada actor involucrado no alcanza”, sostuvo Macri durante una entrevista televisiva con LN+.

El trasfondo de la ley de propiedad privada

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El jefe de Gobierno también consideró que la usurpación implica una vulneración del derecho de propiedad y advirtió sobre las consecuencias que, según dijo, genera la ocupación ilegal de viviendas en los barrios.

Jorge Macri destacó la recuperación de 901 viviendas

Macri señaló que durante los últimos años la Ciudad recuperó 901 viviendas usurpadas y puso como ejemplo un operativo reciente. Según explicó, se trataba de una propiedad ocupada por una familia que alquilaba habitaciones y había instalado un taller ilegal donde, además, se habría registrado trabajo esclavo.

El mandatario porteño sostuvo que los casos de usurpación también pueden estar vinculados con otros delitos. “En cada lugar que se usurpa se instala el mal, los que venden drogas, los que roban, todo lo malo, es como una mancha de aceite que se extiende y afecta a todo el barrio”, afirmó.

En ese sentido, consideró que vivir cerca de una vivienda usurpada representa un grave problema para los vecinos y defendió las medidas adoptadas por su gestión para recuperar las propiedades.

Qué dijo Jorge Macri sobre las protestas contra la ley

El jefe de Gobierno también se refirió a la movilización realizada el jueves contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se debatía en el Senado. Macri cuestionó los incidentes registrados durante la protesta y respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad.

“Para mí no fue una marcha pacífica”, afirmó, al señalar que hubo manifestantes que arrojaron piedras contra los efectivos policiales. En esa línea, sostuvo que quienes agreden a la Policía durante una manifestación deben afrontar las consecuencias correspondientes.

Macri aseguró además que durante su gestión “se liberó la Ciudad de los piquetes” y remarcó que su objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas. “No hay manera de que una sociedad crezca, se desarrolle y viva en libertad si no se cumple la ley”, expresó.

La advertencia de Jorge Macri sobre los delitos en la Ciudad

Durante la entrevista, el jefe de Gobierno también habló sobre las medidas contra los denominados “trapitos” y aseguró que continuará con los operativos para impedir actividades ilegales en el espacio público. “Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo con los trapitos. Yo ya lo dije en un video: si sos trapito, vas preso”, sostuvo.

Macri insistió en que el Estado debe hacer cumplir la ley y afirmó que quienes agredan a policías o provocan daños en el espacio público tendrán consecuencias. “El ejercicio de hacer cumplir la ley es un ejercicio del Estado. Si alguien agrede a la Policía va a tener consecuencias y si alguien rompe el espacio público va a haber consecuencias”, afirmó.

Por último, cuestionó a dirigentes y manifestantes que, según su visión, buscan trasladar a la Ciudad conflictos vinculados con la situación de otros distritos. “Muchos de estos señores que marchan, como no logran mejorar sus municipios, como no logran que la provincia esté bien, quieren romper la ciudad”, concluyó.

LB