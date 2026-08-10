Meteored anticipa el fin de las heladas extremas y el regreso de las tormentas al país

El ingreso de una nueva masa de aire polar volvió a instalar condiciones de frío extremo en gran parte de Argentina, aunque un cambio meteorológico previsto a partir de este martes 11 de agosto comenzará a desplazar las heladas hacia el sur y provocará el regreso de las lluvias y tormentas.

Según el informe meteorológico elaborado por Meteored, el incremento paulatino de la humedad y la circulación de vientos del norte modificarán sustancialmente el panorama del tiempo hacia la segunda mitad de la semana.

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El comienzo de la semana estuvo marcado por marcas térmicas bajo cero y sensaciones térmicas gélidas en diversos puntos del territorio nacional. La localidad chubutense de Esquel figuró entre los puntos más fríos de la Argentina, con temperaturas por debajo de los -9 °C y sensaciones térmicas cercanas a los -13 °C, acompañada por nevadas en los sectores cordilleranos de Mendoza y Neuquén.

El impacto del aire gélido también se hizo sentir con firmeza en el centro del país y en la provincia de Buenos Aires. En Coronel Suárez la sensación térmica cayó hasta los -7 °C, en Villa Reynolds alcanzó los -6 °C y la ciudad de Córdoba registró cerca de -4 °C, en tanto que la costa bonaerense reportó chaparrones aislados producto del ingreso de aire marítimo.

La transición meteorológica comenzará a consolidarse a partir de este martes con la rotación del viento hacia el sector norte. Este flujo transportará una masa de aire más húmeda, propiciando la formación de nieblas, neblinas y una mayor cobertura nubosa sobre la región Pampeana y el norte argentino.

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A partir del miércoles 12, el avance de un frente cálido desencadenará tormentas de variada intensidad en las provincias del Noreste Argentino. La previsión señala que las zonas más afectadas serán Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, donde se anticipan acumulados de precipitación que podrían ubicarse entre los 50 y 100 mm.

Por su parte, la franja pampeana experimentará un incremento en la frecuencia de chaparrones y lluvias, aunque con volúmenes significativamente menores que no superarían los 20 mm. La presencia constante de nubosidad moderará el ascenso de las temperaturas máximas durante las tardes, manteniendo un ambiente fresco a templado.

LT