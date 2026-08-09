Cómo estará el clima en la segunda semana de agosto: mucho frío, sol y lo que viene en el AMBA

El panorama meteorológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra un marcado cambio de tendencia. Tras una seguidilla de días caracterizados por la inestabilidad, la humedad y el registro de lluvias intensas en la región, la irrupción de una masa de aire de origen polar trajo consigo un descenso significativo de la temperatura, acompañado por el retorno del sol y condiciones de estabilidad atmosférica.

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En el inicio de esta segunda semana de agosto, los registros térmicos se mantienen en valores típicamente invernales. Las primeras horas de cada jornada presentan mañanas frías con mínimas proyectadas entre los 4°C y 7°C, mientras que por las tardes se prevé un ambiente más templado y agradable, alcanzando máximas estimadas entre los 12°C y 15°C bajo cielos con nubosidad variable.

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Ingreso de aire frío polar y mañanas heladas en la región

En el inicio de esta segunda semana de agosto, los registros térmicos se mantienen en valores típicamente invernales. Las primeras horas de cada jornada presentan mañanas muy frías con mínimas proyectadas entre los 3°C y 7°C, mientras que por las tardes se prevé un ambiente más agradable, alcanzando máximas estimadas entre los 11°C y 15°C bajo cielos con nubosidad variable.

Tras días de inestabilidad y la humedad, la irrupción de una masa de aire de origen polar trajo consigo un descenso significativo de la temperatura

viento del sector oeste y sudoeste mantendrá la sensación térmica baja durante los primeros momentos del día, aunque la presencia del sol atenuará el frío hacia las primeras horas de la tarde.

Tendencia para los próximos días y alerta del SMN

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el escenario para los días subsiguientes mantendrá la estabilidad en casi todo el período. Sin embargo, se prevé un pasaje puntual de inestabilidad hacia la mitad de la semana, donde no se descarta la presencia de algunas precipitaciones aisladas.

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Con el correr de las jornadas, las temperaturas máximas comenzarán a mostrar una paulatina recuperación, acercándose nuevamente a los 15°C hacia el cierre del período. No obstante, ante la vigencia de advertencias por bajas temperaturas, el organismo meteorológico recomienda mantener los recaudos de abrigo necesarios, especialmente durante las primeras mañanas y noches.

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