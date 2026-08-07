El ingreso de una masa de aire polar sobre la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) marca la consolidación de condiciones invernales estables para este viernes 7 de agosto. Tras el pasaje del frente de tormentas que afectó la región durante las últimas horas, la atmósfera muestra un rápido despeje favorecido por la rotación del viento.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy viernes 7 de agosto

La Ciudad de Buenos Aires inicia la jornada con un ambiente marcadamente frío. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 4 °C a 5 °C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará apenas los 13 °C por la tarde. La humedad descenderá gradualmente hasta ubicarse cerca del 77 %, en combinación con una visibilidad óptima.

Clima viernes 7 de agosto

En el cordón del Gran Buenos Aires (GBA), las temperaturas mínimas se sentirán con mayor rigor. En sectores del norte y oeste del conurbano, las marcas térmicas se ubicarán en los 3 °C, registrando una sensación térmica aún menor en áreas suburbanas despejadas. En la zona sur del conurbano, se esperan heladas matinales débiles antes del mediodía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El viento predominará del sector suroeste, rotando temporalmente al oeste y noroeste con velocidades moderadas de entre 10 y 32 km/h. No se contemplan probabilidades de lluvia para ninguna de las franjas horarias del día, consolidando un escenario de sol pleno sobre el territorio porteño y bonaerense.

El AMBA se prepara para un viernes con frío extremo y un fin de semana gélido con mínimas de 5 °C

Durante el periodo nocturno, la marca térmica volverá a descender con rapidez hasta posarse sobre los 8 °C. La nubosidad permanecerá prácticamente nula, lo que facilitará la pérdida radiativa de calor hacia el amanecer posterior.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene bajo estricta vigilancia a las provincias cordilleranas. La provincia de Mendoza, la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro permanecen bajo aviso por intensas precipitaciones en forma de lluvia y nieve acumulada en zonas altas.

El ingreso de una masa de aire polar

Paralelamente, rigen avisos por vientos intensos en la provincia de Chubut y la provincia de Santa Cruz, donde las ráfagas del sector oeste superarán los límites operativos normales en corredores viales. Un amplio sistema de alta presión toma el control de la zona central, abarcando la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, garantizando estabilidad y ambiente seco.

En el norte argentino, abarcando la provincia de Salta, la provincia de Jujuy y la provincia de Formosa, se observa una marcada disminución de la temperatura respecto de las jornadas previas, aunque sin precipitaciones de consideración.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El fin de semana mantendrá la firmeza de la masa de aire frío sobre la franja central del país. Para el sábado 8 de agosto, el organismo oficial prevé una jornada con cielo ligeramente nublado, marcas extremas que irán de los 6 °C de mínima a los 11 °C de máxima, con vientos moderados del sector sur.

El cielo se cae a pedazos: un feroz temporal tapó las calles de agua y dejó a miles a oscuras en el AMBA

El domingo 9 de agosto presentará un amanecer helado con 4 °C de mínima en zonas urbanas y 2 °C en áreas rurales del Gran Buenos Aires. La máxima repuntará de forma acotada hacia los 13 °C impulsada por un sol radiante que predominará a lo largo de toda la tarde.

La tendencia hacia el inicio de la próxima semana confirma la permanencia del tiempo estable y seco. Los vientos rotarán al sector norte a partir del lunes, permitiendo un leve y paulatino ascenso de las marcas térmicas máximas hacia mediados de semana.