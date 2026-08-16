La NASA detecta una caída de fitoplancton en el Pacífico debido al avance de El Niño: advierten consecuencias alimenticias y de pesca

El satélite PACE de la NASA registró una marcada disminución de las concentraciones de clorofila y fitoplancton, un organismo microscópico importante para la vida marítima, en el océano Pacífico oriental durante junio de 2026 y advierten consecuencias en la cadena alimentaria y la pesca. El fenómeno, confirmado a partir de comparaciones de junio de 2025, expone el impacto del evento climático El Niño.

En condiciones normales, los vientos alisios empujan las aguas superficiales templadas hacia el oeste, permitiendo que agua fría y cargada de sales minerales emerja desde las profundidades. Sin embargo, el debilitamiento de estos vientos provoca acumulación de una gruesa capa de agua cálida, que actúa como tapón térmico y bloquea el ascenso de nutrientes profundos.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) elevó su estado de alerta a El Niño Advisory tras verificar el fortalecimiento del evento en el Pacífico tropical. Los modelos oficiales de la agencia estiman un 97% de probabilidades de que el fenómeno se mantenga activo hasta los primeros meses de 2027.

La escasez de filoplancton amenaza con desarticular el ecosistema marítimo: al reducir la cantidad de clorofila, disminuye de forma inmediata la disponibilidad de alimento para el zooplancton, lo que impacta progresivamente en peces, aves y mamíferos marinos.

Este desplome en el primer eslabón biológico dispara un efecto en cascada de alcance global. Afectará tanto a la biodiversidad oceánica como a la sostenibilidad de las actividades pesqueras comerciales que dependen de esas zonas de alta productividad.

Los mapas muestran las concentraciones promedio mensuales de clorofila para junio de 2025, en condiciones neutras, y junio de 2026

Las derivaciones económicas y productivas comenzaron a sentirse en el litoral sudamericano, según confirmó el Ministerio de Producción de Perú. La entidad estatal dispuso la suspensión total de las faenas extractivas de anchoveta y anchoveta blanca en la zona norte-centro del país.

La decisión oficial sobre la pesquería de anchoveta, la más importante de Perú y sostén de la industria global de harina y aceite de pescado, se suma a una temporada restringida. Antes de la veda, la autoridades habían fijado una cuota inicial de 1.914.049 toneladas, la más reducida del último decenio.

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El monitoreo diario que realiza la NASA ofrece una capacidad técnica para medir la variación del color del mar y la respuesta de fitoplancton en tiempo real. Los investigadores prevén utilizar esta tecnología para seguir el avance de El Niño durante la segunda mitad del 2026.

La combinación de datos satelitales de la NASA y las proyecciones climáticas de la NOAA anticipan meses críticos para el ecosistema marino global. El comportamiento de las corrientes tropicales continuará bajo la atenta vigilancia de la comunidad internacional.