La NASA alista una nueva campaña de globos científicos en Nuevo México con seis lanzamientos clave

El Programa de Globos Científicos de la NASA inició sus preparativos en Fort Sumner, Nuevo México, para lanzar seis misiones científicas y tecnológicas desde mediados de agosto, según confirmó la instalación de vuelo Wallops de la NASA.

Los globos utilizarán tecnología de presión cero, un diseño especialmente robusto e ideal para misiones domésticas de corta duración. Este tipo de aerostatos mantiene un equilibrio térmico con el entorno a medida que asciende y utiliza conductos específicos que permiten la liberación paulatina del gas interno.

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Entre los hitos más relevantes previstos para esta edición se destaca el vuelo número 20 de la Plataforma Estudiantil de Alta Altitud (HASP, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa de formación e investigación cumple dos décadas de trayectoria continuada conectando a las aulas universitarias con el espacio cercano.

Durante los 20 años del programa HASP, más de 1.900 estudiantes pertenecientes a unas 25 instituciones educativas de Estados Unidos han diseñado y enviado experimentos a los límites del espacio. Para esta campaña en particular, un total de 17 equipos estudiantiles pondrán a prueba prototipos científicos orientados a futuras misiones de satélites CubeSat o cargas de mayor envergadura.

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La iniciativa educativa HASP es fruto de un trabajo coordinado entre el Consorcio Space Grant de Luisiana, la División de Astrofísica de la Dirección de Misiones Científicas en la sede central de la NASA, la Oficina del Programa de Globos de la agencia y las instalaciones del Complejo Científico de Globos Columbia situado en Palestine, Texas.

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Por otro lado, cuatro globos de la flota llevarán a bordo demostraciones tecnológicas junto a investigaciones secundarias denominadas misiones "piggyback". En este segmento se incluye el segundo año consecutivo de pruebas de la plataforma Balloon Optimization Opportunity Payload (BOOP!), un sistema desarrollado por la Oficina del Programa de Globos que permite testear simultáneamente múltiples instrumentos tecnológicos.

El despliegue científico incluye además una novedosa carga útil destinada al estudio de la corona solar. Para mantener una precisión absoluta durante el rastreo del Sol, la misión utilizará el Puntero de Sub-Arco de Segundo de Wallops (WASP), un soporte estabilizado de alta precisión capaz de apuntar instrumentos a objetivos astronómicos específicos mientras la estructura flota en la estratosfera.

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Esta experiencia con el sistema WASP servirá como prueba de validación técnica de cara a una potencial misión de larga duración en la Antártida. El objetivo final de dicho proyecto antártico será observar el Sol de manera ininterrumpida a lo largo de una rotación solar completa, un fenómeno que demanda al menos 27 días consecutivos de registro de datos.

La gestión integral del programa de globos científicos de la NASA está a cargo de la Instalación de Vuelo Wallops, ubicada en el estado de Virginia. Las tareas de planificación de misiones, ingeniería y operaciones de campo son ejecutadas sobre el terreno por la compañía Peraton, firma que opera el Complejo Científico de Globos Columbia.