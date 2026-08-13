El Eclipse Solar Total desde la órbita terrestre: un sombra gigante avanzando sobre la Tierra

Mientras millones de personas fijaban su mirada en el cielo protegidas con anteojos especiales para presenciar el eclipse solar total, los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) presenciaron este fenómeno desde un ángulo completamente distinto. Desde una perspectiva privilegiada a más de 400 kilómetros de altura, el fenómeno no se vivió como una alineación celestial, sino como una gigantesca “mancha” negra desplazándose a miles de kilómetros por hora sobre la faz de la Tierra.

Para los cosmonautas, el aspecto más impactante es lo “antinatural” que resulta ver la oscuridad tan perfectamente delimitada sobre una superficie planetaria iluminada por el Sol.

El eclipse solar total cumplió con su show cósmico en el hemisferio norte

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Donald Pettit, astronauta de la NASA, señaló: “no se trata de mirar hacia arriba al Sol, sino de mirar hacia la Tierra y contemplar esta vista de campo amplio imposible de obtener desde cualquier otro lugar. Puedes ver la estructura del eclipse a una escala de medio continente”.

Eclipse solar total

Desde la órbita baja de la Tierra, la umbra lunar no aparece como un simple ensombrecimiento, sino como un disco oscuro, nítido e inmenso que proyecta una “mancha” sobre la atmósfera brillante y las nubes de nuestro planeta.

Una oportunidad sin igual para estudiar la corona solar

Desde la división de Heliofísica de la NASA precisaron que “los eclipses solares totales nos brindan una oportunidad sin igual para estudiar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que normalmente queda oculta por su brillo abrasador”,

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Además, explicaron que “al observar la sombra proyectada sobre la Tierra desde el espacio nos permite entender mejor cómo interactúa la radiación solar con la ionosfera terrestre”.

El desplazamiento de la sombra sobre la Tierra es el resultado de una danza orbital a tres bandas: la velocidad de la Luna (3.680 kilómetros por hora), la rotación de la Tierra y la velocidad relativa. La combinación de ambos movimientos hace que la umbra recorra la superficie terrestre a velocidades netas que oscilan entre los 1.700 kilómetros por hora y más de 8.000 kilómetros por hora cerca de los polos

Eclipse solar total

Debido a esta velocidad vertiginosa, el tiempo máximo de totalidad en cualquier punto en la Tierra rara vez supera los 2 a 4 minutos en este tipo de alineaciones, mientras que desde la órbita espacial, la sombra se puede rastrear a lo largo de miles de kilómetros en tiempo real.

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Ver un eclipse solar total desde el espacio ofrece una perspectiva humilde sobre la mecánica del Sistema Solar. Mientras que en la superficie nos envuelve una penumbra mágica que apaga los colores y hace bajar la temperatura, desde el vacío orbital la escena revela la precisión matemática de los cuerpos celestes: una pequeña esfera rocosa proyectando una sombra fugaz sobre la frágil atmósfera del planeta Tierra.

PM/ff