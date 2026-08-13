Terremotos en la falla de Hayward en California reavivan alerta de megaterremoto

Un enjambre de sismos registrados volvió a provocar temblores en la masa continental de California y encendió las alarmas de la comunicad científica. El epicentro de la actividad sísmica se concentró a lo largo de la falla de Hayward, considerada como la fractura más peligrosa de Estados Unidos.

El fenómeno abarcó múltiples temblores en un breve lapso de tiempo, percibidos de manera directa en distintos puntos del área, según los datos del Servicio Geológicos de Estados Unidos (USGS).

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La falla de Hayward, una extensa grieta que se extiende a lo largo de 120 kilómetros, alberga a casi ocho millones de personas. Las urbes de Oakland, Berkeley, Hayward y sus alrededores experimentaron sacudidas.

Los sismólogos e investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore advirtieron que esta falla tectónica se encuentra en un período de retraso respecto de su ciclo histórico de rupturas. Mientras que los registros indican que los terremotos de gran magnitud ocurren en esa grieta con un intervalo medio de entre 95 y 183 años, la última gran catástrofe registrada tuvo lugar en octubre de 1868.

Investigaciones recientes, basadas en modelos numéricos en 3D, demostraron que las cuencas sedimentarias profundas del valle de Livemore actúan atrapando y amplificando la energía de las ondas sísmicas. Este factor provocaría que la sacudida de la superficie sean hasta un 50% más violentas de los que preveían los modelos tradicionales.

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A diferencia de la famosa falla de San Andrés, cuyo trazado discurre en gran medida por áreas rurales o semirurales de California, la falla de Hayward atraviesa infraestructura crítica, incluyendo acueductos, tendidos eléctricos, autopistas principales y zonas residenciales de alta densidad poblacional. Un colapso estructural implicaría consecuencias catastróficas inmediatas para la economía del estado.

Las proyecciones oficiales emitidas por el USGS señalan que existe un 95% de probabilidad de que la región sufra un terremoto de magnitud 6,7 o superior en las próximas décadas.

Frente a este escenario, los equipos de respuesta ante emergencia de California instaron a los residente a mantener los planes de contingencia al día: aprovisionarse de reservas de agua potable y alimentos, y verificar las fijaciones estructurales de las viviendas.