Un hallazgo biológico tan inusual como sorprendente encendió las alarmas de la comunidad científica e interactúa de lleno con las teorías de conspiración militar. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alabama descubrió una nueva especie de pez ciego y traslúcido viviendo en un estanque subterráneo bajo el Arsenal Redstone del Ejército de los Estados Unidos, una base vinculada al Comando Espacial y calificada popularmente como el "Área 51 de Alabama".

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La criatura fue bautizada científicamente como Demogorgonichthys arcanus ("pez cavernícola demonio") y mide apenas cinco centímetros de longitud. Tras pruebas de ADN, los biólogos determinaron que la especie se separó evolutivamente de otros peces ciegos hace 11,6 millones de años, desarrollando una adaptación única al ambiente de absoluta oscuridad con daños genéticos permanentes en sus receptores de visión y órganos sensoriales especiales desplegados por su cuerpo.

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Un "pez demonio" en el Área 51: una evolución única y el peligro de la contaminación química

Lo que más asombró al equipo liderado por el Dr. Matthew Niemiller fue descubrir que esta especie convivía en el mismo estanque subterráneo con otro pez de cueva (Typhlichthys subterraneus), pero siguiendo una línea evolutiva completamente paralela e independiente, un fenómeno de extrema rareza biológica. Además, debido al reducido número de ejemplares avistados entre 2019 y 2025, la especie fue catalogada de inmediato en estado crítico de vulnerabilidad y peligro de extinción.

La criatura fue bautizada científicamente como Demogorgonichthys arcanus ("pez cavernícola demonio") y mide apenas cinco centímetros de longitud

A pesar de que las restricciones de la base militar protegieron la cueva de la urbanización civil, los análisis de agua revelaron una preocupante contaminación con metales pesados como cadmio, cromo y plomo derivados del antiguo desecho de armas convencionales y químicas por parte de las fuerzas armadas.

Mitos sobre OVNIs y la historia del Arsenal Redstone

El hallazgo bajo el suelo del Arsenal Redstone reavivó el interés en torno a las teorías conspirativas que rodean al complejo de Alabama. Creado en 1941 para la Segunda Guerra Mundial y considerado el lugar de nacimiento de la NASA, el predio alberga hoy a más de 45.000 empleados y la sede operativa del Comando Espacial de EE. UU.

Extraterrestres: revelación prometida y misterio creciente

Durante años, investigadores de la temática extraterrestre y extrabajadores han afirmado sin pruebas comprobadas que instalaciones secretas de la base han sido utilizadas para trasladar restos de naves, experimentos antigravedad y materiales no identificados de bases como el Área 51 de Nevada. Aunque la "criatura demonio" es de origen terrestre, su inesperada aparición en un ecosistema subterráneo contaminado vuelve a poner la mirada pública sobre los secretos guardados bajo el suelo militar de los Estados Unidos.

API / ds