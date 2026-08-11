Alerta por asteroides cerca de la Tierra: qué dice la NASA y cuál es el peligro real

La posibilidad de que un asteroide se aproxime a la Tierra suele generar preocupación y titulares alarmantes. En los últimos días, distintas publicaciones mencionaron un supuesto objeto identificado como 2026 PT1, al que atribuyeron un acercamiento durante la segunda mitad de agosto de 2026. No obstante, hasta el 11 de agosto, esa afirmación no podía comprobarse en los registros públicos oficiales consultados.

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El organismo encargado de realizar estos cálculos es el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), dependiente del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Su función consiste en calcular las órbitas de asteroides y cometas y evaluar las probabilidades de que puedan impactar contra nuestro planeta. CNEOS también publica una tabla de aproximaciones con la fecha, la distancia, la velocidad y el margen de incertidumbre de cada encuentro.

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Qué se sabe del supuesto asteroide 2026 PT1

La revisión de las bases oficiales no aportó elementos suficientes para afirmar que la NASA haya confirmado a 2026 PT1 como un objeto que realizará un paso destacado por las cercanías de la Tierra durante agosto. Tampoco existe, en la información pública analizada, una advertencia oficial que permita considerarlo una amenaza.

Sí existe un objeto denominado 2025 PT1, clasificado por la base de datos de dinámica del Sistema Solar de la NASA como un asteroide Apolo y un objeto cercano a la Tierra. Sin embargo, se trata de una designación diferente y su existencia no permite concluir que las publicaciones sobre “2026 PT1” se refieran a él. El registro oficial puede consultarse en la base de datos de JPL.

Las denominaciones provisionales de los asteroides responden a un sistema formal vinculado con el año y el período de su descubrimiento. Por eso, una diferencia aparentemente pequeña en el nombre puede remitir a otro cuerpo celeste o incluso a una identificación inexistente. Antes de difundir una aproximación, es necesario comprobar la designación exacta, la fecha prevista, la distancia mínima y la incertidumbre orbital.

Un objeto cercano a la Tierra, conocido como NEO por sus siglas en inglés, es un asteroide o cometa cuya trayectoria orbital ingresa en el vecindario terrestre. Esta clasificación describe su órbita, pero no significa que el cuerpo vaya a colisionar con el planeta. La NASA explica que estos objetos pueden ser asteroides rocosos o cometas procedentes de distintas regiones del Sistema Solar.

Qué significa el "acercamiento" de un asteroide

La expresión “aproximación cercana” también debe interpretarse dentro de la escala astronómica. La tabla de CNEOS considera como distancia lunar una separación aproximada de 384.000 kilómetros, mientras que una unidad astronómica equivale a cerca de 150 millones de kilómetros. Por lo tanto, un objeto presentado como “cercano” puede encontrarse todavía a millones de kilómetros de la Tierra.

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Incluso la categoría de asteroide potencialmente peligroso no equivale a una predicción de impacto. CNEOS aplica esa denominación a los objetos cuya distancia mínima de intersección orbital con la Tierra es igual o inferior a 0,05 unidades astronómicas —unos 7,48 millones de kilómetros— y cuya magnitud absoluta es de 22 o menor, indicador asociado con cuerpos de aproximadamente 140 metros o más. La propia NASA aclara que esta clasificación no significa que el asteroide vaya a chocar.

Cómo vigila la NASA los objetos cercanos a la Tierra

Las órbitas se determinan mediante observaciones realizadas desde diferentes instalaciones astronómicas. Cada nueva medición ayuda a precisar la posición y el movimiento del objeto. Cuando un asteroide acaba de ser descubierto y todavía cuenta con pocas observaciones, el margen de incertidumbre puede ser mayor.

A medida que se incorporan datos, los especialistas recalculan la trayectoria. Por eso, las estimaciones iniciales pueden cambiar sin que esto implique que el objeto haya modificado repentinamente su rumbo: lo que mejora es el conocimiento científico sobre una órbita que antes no estaba determinada con suficiente precisión.

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CNEOS mantiene además sistemas de evaluación como Sentry, que analiza las órbitas conocidas y busca posibles escenarios de impacto futuro. La presencia de un objeto en una tabla de acercamientos, por lo tanto, no constituye por sí misma una alerta: para evaluar el riesgo deben considerarse conjuntamente la distancia, el tamaño estimado, la incertidumbre y la probabilidad calculada de colisión.

Las Perseidas, el acontecimiento confirmado de agosto

Mientras la versión sobre 2026 PT1 continúa sin respaldo documental suficiente, agosto de 2026 sí ofrece un fenómeno astronómico confirmado: las Perseidas. La lluvia de meteoros alcanzará su punto máximo durante la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto, coincidiendo con una Luna nueva que favorecerá cielos más oscuros. La guía astronómica de NASA para agosto recomienda observar desde un sitio abierto, oscuro y alejado de las luces urbanas.

Las Perseidas no son un conjunto de asteroides que se dirige hacia la Tierra. Se producen cuando el planeta atraviesa una corriente de pequeñas partículas dejadas por el cometa 109P/Swift-Tuttle. Al ingresar en la atmósfera a gran velocidad, esos fragmentos se calientan y generan los trazos luminosos conocidos como meteoros o “estrellas fugaces”. Swift-Tuttle tarda aproximadamente 133 años en completar una órbita alrededor del Sol.

LT