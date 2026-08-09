Impactantes fotos revelaron el nuevo cráter lunar dejado por un cohete de SpaceX estrellado sin control

Un evento astronómico sin precedentes recientes volvió a poner bajo la lupa a la industria aeroespacial privada. La segunda etapa fuera de control de un cohete Falcon 9 de SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, se estrelló contra la Luna a una velocidad estimada de 8.690 kilómetros por hora. El impacto generó una fuerza equivalente a tres toneladas de TNT, excavando un nuevo cráter en la superficie de nuestro satélite natural.

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La colisión fue capturada en detalle por la nave espacial Danuri, perteneciente al Instituto Coreano de Investigación Aeroespacial (KARI), la cual logró realizar ocho pasadas de observación antes y después del choque. Las imágenes difundidas revelan un área visiblemente oscurecida por la dispersión de material eyectado y la formación de una hendidura que, según estimaciones preliminares, alcanzaría los 27 metros de diámetro y hasta cinco metros de profundidad.

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De la misión hacia la órbita a una trayectoria de colisión imprevista

El cohete en cuestión había sido lanzado desde el Centro Espacial Kennedy en Florida para transportar dos módulos de aterrizaje lunares privados (Blue Ghost de Firefly Aerospace y Resilience de ispace). A diferencia del propulsor principal, diseñado para regresar a la Tierra de manera controlada y ser reutilizado, esta sección secundaria quedó a la deriva en el espacio exterior.

A pesar de que su destino inicial no preveía un choque lunar, la combinación de perturbaciones gravitatorias del sistema Tierra-Luna y la actividad solar alteró su trayectoria hasta dirigirlo de manera inevitable hacia la superficie lunar. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía en España también lograron registrar el suceso, captando la pluma de polvo y escombros levantada por el impacto tras el borde del satélite.

La controversia sobre la basura espacial y el riesgo para futuras misiones

Para la comunidad científica global, este evento ofreció una oportunidad única para estudiar la mecánica de los impactos de manera controlada, dado que se conocían con precisión la masa, velocidad y composición del objeto. Sin embargo, el fenómeno volvió a encender las alarmas sobre la acumulación de desechos de origen humano en el espacio y el entorno lunar, donde ya se calculan unas 190 toneladas de material inerte.

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Especialistas e investigadores remarcaron que, si bien el peligro para la Tierra es nulo y el riesgo inmediato sigue siendo bajo, el incremento de misiones robóticas y proyectos para bases permanentes en la Luna vuelve fundamental regular el abandono de infraestructura espacial. Los fragmentos eyectados a alta velocidad por este tipo de colisiones podrían poner en riesgo naves, equipos presurizados o futuras instalaciones habitadas en el suelo lunar.

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