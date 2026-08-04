La NASA prepara una caminata espacial para este jueves e instala sistemas avanzados de imágenes de la Tierra

A bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), la tripulación intensificó los preparativos finales para la caminata espacial programada para este jueves, una jornada operativa en la que además se completó la integración de sofisticados equipos de imágenes de la Tierra.

Según la información publicada por la NASA en su informe oficial del 4 de agosto, los astronautas combinaron tareas de mantenimiento crítico del complejo orbital con el montaje de instrumentación científica de alta precisión destinada a la observación de la superficie terrestre desde la órbita baja.

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El foco principal de la jornada estuvo puesto en la configuración e inspección de las herramientas de caminata espacial y la revisión exhaustiva de los trajes de actividad extravehicular (EVA). Los integrantes de la expedición llevaron a cabo verificaciones de estanqueidad, comprobaciones de los sistemas de soporte vital y el alineamiento de los protocolos de seguridad.

La planificación de la salida extravehicular exige una rigurosa secuencia previa de depuraciones de nitrógeno en la sangre y pruebas de comunicación con el Centro de Control de Misión en Houston. Este entrenamiento operativo busca reducir a cero las desviaciones técnicas durante las maniobras directas sobre la estructura exterior del laboratorio orbital.

En paralelo a la logística del paseo espacial, miembros de la tripulación trabajaron en la instalación de hardware avanzado de fotografía y teledetección. Este nuevo instrumental de alta resolución permitirá registrar fenómenos climáticos, dinámica oceánica y transformaciones geológicas con un nivel de detalle inédito desde los ventanales de observación del complejo.

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La integración de estos dispositivos requirió el acoplamiento de componentes ópticos de última generación, el tendido de cableado de alta velocidad para transmisión de datos y calibraciones de software en los sistemas centrales.

Las caminatas espaciales representan una de las tareas de mayor exigencia física para los astronautas. Durante la jornada del jueves, los especialistas designados deberán ejecutar reparaciones exteriores y reemplazo de hardware expuestos a variaciones térmicas extremas y a la radiación solar directa.

Desde la NASA destacaron que la coordinación entre los astronautas en órbita y los equipos multidisciplinarios en tierra resulta determinante para sostener la eficiencia del laboratorio espacial. Las telemetrías enviadas durante las últimas horas confirmaron que tanto los trajes espaciales como los equipos fotográficos se encuentran en estado operativo óptimo.