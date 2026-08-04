La investigadora del CONICET Renata Reinheimer fue elegida emprendedora del año a nivel mundial

La investigadora del CONICET Renata Reinheimer fue galardonada a nivel internacional como la emprendedora del año tras ser seleccionada entre destacadas referentes del ecosistema biotecnológico global. El prestigioso reconocimiento distinguió su liderazgo al frente de Neocrop Technologies, una empresa emergente nacida de la ciencia pública argentina que busca revolucionar la producción agrícola mediante tecnologías avanzadas de mejoramiento vegetal.

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La distinción evalúa la innovación disruptiva, el impacto socioeconómico y la capacidad de transformar descubrimientos de laboratorio en soluciones concretas para la seguridad alimentaria mundial. Según destacó el comunicado oficial del CONICET, el jurado resaltó el valor estratégico de transferir ciencia de alta calidad desde el ámbito académico local hacia el mercado internacional.

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El proyecto encabezado por Reinheimer se enfoca en el desarrollo de una plataforma patentada de edición genética de precisión. Esta metodología permite modificar el genoma de especies vegetales clave de manera sumamente acelerada, reduciendo de manera drástica los tiempos tradicionales de selección de caracteres agrícolas deseables.

Mientras que los métodos convencionales de fitomejoramiento demandan entre 8 y 12 años para consolidar una variedad superior, la tecnología perfeccionada por Neocrop Technologies logra resultados equivalentes en lapsos que rondan entre 1 y 3 años.

Neocrop Technologies, ciencia pública argentina que busca revolucionar la producción agrícola.

Frente al desafío global del cambio climático, la capacidad de adaptar semillas a escenarios severos resulta crítica. Las herramientas desarrolladas por el equipo de Reinheimer facilitan la obtención de variedades resistentes a sequías extremas, temperaturas elevadas y el ataque de plagas, protegiendo así el rinde agrícola en zonas vulnerables.

Graduada e investigadora en la Universidad Nacional del Litoral, la especialista combinó su sólida formación en biología molecular de plantas con un enfoque emprendedor orientado a resolver problemáticas globales.

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El caso de Neocrop representa un modelo exitoso de empresa de base tecnológica (EBT) surgida del entorno del CONICET. La sinergia entre el financiamiento público a la investigación fundamental y la inversión privada en etapas de escalado demostró ser un motor indispensable para acelerar la innovación de alto valor agregado.

Actualmente, la startup colabora con importantes empresas del sector agroindustrial y proyecta validar sus desarrollos en múltiples regiones del planeta. La meta inmediata de la firma radica en comercializar variedades de trigo y soja optimizadas que respondan a las crecientes demandas alimentarias globales.