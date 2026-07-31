“Luna de sangre” en Argentina: cuándo y cómo ver el eclipse lunar de agosto

El cielo ofrecerá uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. Una alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna producirá un eclipse lunar parcial de gran profundidad, visible desde toda la Argentina si las condiciones meteorológicas lo permiten.

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Aunque popularmente fue bautizado como una nueva “Luna de sangre”, la denominación requiere una precisión: no será un eclipse total. En su momento máximo, el 96,2% del disco lunar quedará dentro de la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre, mientras una pequeña franja permanecerá iluminada directamente por el Sol.

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La magnitud umbral calculada para el acontecimiento es de aproximadamente 0,93. Este valor no representa exactamente el porcentaje del área oscurecida, sino la proporción del diámetro lunar que ingresará en la umbra. Debido a la profundidad del eclipse, a simple vista podrá parecer casi total.

A qué hora será el eclipse lunar del 28 de agosto en Argentina

En la Ciudad de Buenos Aires, el fenómeno comenzará el jueves 27 de agosto alrededor de las 22.23, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre. Durante esta primera etapa, el cambio será tenue y probablemente resulte difícil de advertir sin prestar atención.

La fase parcial, mucho más evidente, empezará aproximadamente a las 23.33. Desde ese momento se podrá observar cómo una sombra oscura avanza progresivamente sobre el disco lunar, como si la Tierra le quitara un “mordisco” a uno de sus bordes.

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El punto máximo llegará el viernes 28 cerca de la 1.12 de la madrugada, hora argentina. Será entonces cuando el 96,2% de la superficie visible quede oscurecida y gran parte de la Luna pueda adquirir colores rojizos, cobrizos o anaranjados.

La fase parcial finalizará aproximadamente a las 2.51, cuando la Luna termine de salir de la umbra. Sin embargo, el eclipse penumbral continuará hasta alrededor de las 4.01, por lo que el fenómeno completo tendrá una duración cercana a las cinco horas y 38 minutos.

Los horarios pueden variar uno o dos minutos según el lugar de observación y el sistema de cálculo utilizado. Los datos corresponden a la hora oficial argentina, UTC-3, y toman como referencia las previsiones astronómicas para Buenos Aires.

Dónde se podrá ver el eclipse lunar de agosto de 2026

La NASA señala que el eclipse será visible desde el Pacífico oriental, América, Europa y África. América del Norte y América del Sur se encontrarán entre las regiones mejor ubicadas, debido a que podrán contemplar todas las etapas durante la noche.

En la Argentina, a diferencia de lo indicado en algunas publicaciones, la Luna no saldrá ya eclipsada. El satélite estará sobre el horizonte cuando comience la fase penumbral y permanecerá visible durante el máximo, siempre que las nubes y la contaminación lumínica no dificulten la observación.

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Desde Europa y África, en cambio, el espectáculo coincidirá con las horas previas al amanecer. En varias zonas de esos continentes, la Luna estará baja sobre el horizonte occidental o se pondrá antes de que concluya la totalidad del proceso.

Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse

La coloración se produce porque una parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar. Los tonos azules y violetas, de longitudes de onda más cortas, se dispersan con mayor facilidad, mientras que los rojizos y anaranjados consiguen atravesar la atmósfera y son desviados hacia la sombra de la Tierra.

La NASA compara este efecto con la proyección simultánea de todos los amaneceres y atardeceres del planeta sobre la Luna. La intensidad del color no puede determinarse con exactitud de antemano, ya que depende de la cantidad de polvo, nubes, humo y partículas presentes en la atmósfera durante el eclipse.

Cómo observar el eclipse de manera segura

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse directamente y sin filtros especiales. No existe riesgo para la vista porque el espectador mira la Luna y no el Sol. Tampoco son necesarios anteojos para eclipses, telescopios ni otros instrumentos de protección ocular.

El fenómeno será visible a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio permitirán distinguir mejor el avance de la sombra y los cambios de color sobre los cráteres lunares. Para obtener una buena observación será conveniente buscar un lugar con horizonte despejado, poca iluminación artificial y, principalmente, cielo sin nubes.

LV/fl