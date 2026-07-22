Luna llena de julio 2026: cuándo se verá en Argentina y por qué se la llama Luna del Ciervo

La Luna llena de julio de 2026 ya tiene fecha y horario confirmados. El esperado plenilunio, uno de los fenómenos astronómicos más observados del año, ocurrirá el miércoles 29 de julio y será visible desde distintos puntos del planeta, incluida Argentina, siempre que el cielo permanezca despejado.

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De acuerdo con el calendario astronómico, el momento exacto en que la llamada Luna de Ciervo alcanzará su fase llena será a las 11:36 (hora de Argentina). Aunque ese horario coincide con el día y no con la noche, los especialistas aclaran que esto no impedirá disfrutar del espectáculo durante las horas nocturnas.

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La explicación es sencilla: el instante exacto del plenilunio corresponde a una posición astronómica específica entre la Tierra, la Luna y el Sol, pero el satélite natural mantiene prácticamente el mismo aspecto durante varias horas antes y después de ese momento.

Por ese motivo, quienes deseen contemplar el fenómeno podrán observar una Luna casi completamente iluminada tanto la noche del 28 de julio como la del 29 de julio, e incluso durante las primeras horas posteriores, cuando su disco conservará más del 98% de iluminación.

Los especialistas en observación astronómica señalan que la Luna llena es uno de los eventos celestes más accesibles para el público, ya que no requiere telescopios ni equipos especiales. Basta con encontrar un sitio con buena visibilidad y, preferentemente, alejado de las luces intensas de las ciudades.

Si las condiciones meteorológicas acompañan, el fenómeno podrá apreciarse desde cualquier región de Argentina y del resto del mundo, ya que la Luna llena es visible desde ambos hemisferios cuando el satélite se encuentra por encima del horizonte.

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Esta fase lunar se repite aproximadamente cada 29 días y medio, período conocido como mes sinódico. Durante ese ciclo, la Luna atraviesa todas sus etapas visibles: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, modificando su apariencia según la posición relativa con respecto a la Tierra y el Sol.

Por qué se llama Luna de Ciervo

La luna llena de este mes recibe el nombre tradicional de Luna del Ciervo, una denominación que se mantiene desde hace siglos y que forma parte del legado cultural de los pueblos originarios de Norteamérica.

El origen de ese nombre está relacionado con el comportamiento de los ciervos machos, que durante esta época del año comienzan a desarrollar sus nuevas astas luego de desprenderse de las anteriores como parte de su ciclo natural de regeneración.

Por esa razón, la Luna del Ciervo quedó asociada simbólicamente al crecimiento, la renovación y el renacimiento de la naturaleza, conceptos que acompañaban la observación de los ciclos estacionales por parte de las comunidades indígenas.

Los registros históricos indican que los pueblos originarios del noreste de lo que hoy es Estados Unidos utilizaban las fases lunares para organizar sus actividades y marcar el paso de las estaciones. Cada luna llena recibía un nombre diferente según los cambios que observaban en el entorno natural.

Sin embargo, esa denominación no es universal. En otras regiones del continente americano existen nombres alternativos para el mismo fenómeno. En Alaska, por ejemplo, algunos pueblos indígenas la llaman Luna del Salmón, ya que coincide con la temporada en la que estos peces remontan los ríos para reproducirse.

Más allá del nombre que reciba según cada tradición, la Luna llena de julio de 2026 volverá a ofrecer un espectáculo visible para millones de personas alrededor del mundo. En Argentina, quienes miren al cielo durante la noche del 29 de julio podrán disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del calendario, siempre que las nubes den una tregua.

LT