Luna llena de junio: las impactantes imágenes que dejó la Luna de Fresa en el Hemisferio Norte

La luna llena de junio en el hemisferio norte cautivó a los observadores del cielo y fotógrafos de todo el mundo con un espectáculo visual único. El satélite natural registró la trayectoria más baja del año, lo que facilitó capturas fotográficas junto a monumentos emblemáticos.

Este posicionamiento se debió a que la luna llena siempre se sitúa en una posición opuesta al Sol en el firmamento. Dado que durante el reciente solsticio de verano el Sol alcanzó su punto más alto, la Luna de Fresa adoptó el camino inverso y rozó el horizonte en el cielo austral.

Luna llena de junio junto al Empire State Building

La luna llena de junio se elevó sobre el centro de Manhattan y el Empire State Building en la ciudad de Nueva York. Las imágenes en la Gran Manzana fueron capturadas por el fotógrafo Gary Hershorn.

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La Luna de Fresa y la Estatua de la Libertad

Incluso la Estatua de la Libertad pareció abrazar la Luna de Fresa en otra impactante imagen de Hershorn. En ella se puede ver como la el satélite natural parecía estar acunada en la mano del monumento, ubicado en el Río Hudson.

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Mientras tanto, en California, el fotógrafo Tayfun Coskun capturó el fenómenos emergiendo sobre la Bahía de San Francisco de una manera espectacular. La Luna de Fresa también se asomó entre una capa de nubes mientras se elevaba en Meishan, China.

Luna llena fotografiada desde Qingzhou, China

Por su parte, el profesional Robert Nemeti tomó una imagen oscura y melancólica de la luna llena elevándose sobre una iglesia de Abaújvár, Hungría. Esa ubicación es un punto estratégico, ya que al otro lado de la frontera se encuentra Eslovaquia.

La luna llena se eleva tras el antiguo Templo de Poseidón, en Grecia

En otra extraordinaria foto, el fotógrafo Ayhan Mahmet, capturó el momento en que la Luna de Fresa se elevaba sobre el Templo de Poseidón en el Cabo Sunión. Por otro lado, Veysel Altún, fotografió el fenómeno en el paseo marítimo de Samsum, Turquía.

La próxima luna llena tendrá lugar el 29 de julio y se la conoce como la Luna de Ciervo. Debe su nombre a las antiguas culturas nativas norteamericanas, ya que coincide con la época del año en la que los ciervos machos comienzan a crecerles su nuevas astas.