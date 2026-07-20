Eclipse solar total: todo sobre el fenómeno del 12 de agosto confirmado por la NASA

El calendario astronómico de 2026 reserva uno de los espectáculos naturales más impactantes del año, un eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto y que permitirá a millones de personas experimentar, durante unos minutos, la oscuridad en pleno día. El fenómeno ya fue confirmado por la NASA, que detalló el recorrido de la sombra de la Luna y las regiones desde donde podrá observarse.

Eclipse solar total 2026, cuándo es y dónde podrá verse

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en una estrecha franja de la superficie terrestre. Se trata de una alineación precisa que solo puede apreciarse desde determinados puntos del planeta, lo que convierte a cada eclipse en un acontecimiento único.

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De acuerdo con los datos difundidos por la agencia espacial estadounidense, el fenómeno completo tendrá una duración aproximada de 4 horas y 24 minutos. Sin embargo, la etapa más impactante —la totalidad— solo se extenderá entre un minuto y poco más de dos minutos, dependiendo del lugar desde donde se observe.

La trayectoria de la sombra lunar atravesará principalmente el hemisferio norte. Entre los territorios que quedarán dentro de la franja de totalidad figuran Groenlandia, Islandia, España, Rusia y algunas zonas de Portugal, donde el Sol desaparecerá completamente por unos instantes.

Entre las ciudades con mejores condiciones para observar el fenómeno aparecen Reikiavik, Nuuk, Oviedo, Bilbao y La Coruña, localidades que quedarán dentro del recorrido principal de la sombra proyectada por la Luna y desde donde podrá apreciarse el eclipse en toda su magnitud.

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Más allá de la franja de totalidad, el eclipse también podrá observarse de forma parcial en amplias regiones de Europa, África, Norteamérica, además de sectores del océano Atlántico, el Ártico y parte del océano Pacífico. En esos lugares el Sol solo será cubierto parcialmente por la Luna, aunque el fenómeno seguirá ofreciendo un atractivo espectáculo astronómico.

En cambio, Argentina y el resto de Sudamérica no podrán observar el eclipse. La posición del continente respecto del recorrido de la sombra lunar dejará a toda la región completamente fuera del área de visibilidad, por lo que no será posible apreciar ni la fase total ni la parcial del fenómeno.

Los especialistas recuerdan que la trayectoria de cada eclipse cambia debido a la dinámica orbital de la Tierra y la Luna. Esa variación explica por qué algunos países tienen la posibilidad de presenciar varios eclipses en pocos años, mientras que otros deben esperar décadas hasta que la franja de totalidad vuelva a atravesar su territorio.

La observación de un eclipse solar requiere además extremar las medidas de seguridad. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la retina, incluso cuando gran parte del disco solar se encuentra cubierto por la Luna.

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Por ese motivo, la recomendación internacional es utilizar únicamente anteojos certificados para eclipses o filtros solares especialmente diseñados para observación astronómica. Los lentes de sol convencionales, vidrios ahumados, radiografías, negativos fotográficos o cámaras sin filtros específicos no ofrecen protección suficiente frente a la radiación solar.

Tras el eclipse solar del 12 de agosto, el calendario astronómico continuará con otros eventos destacados. Entre el 27 y el 28 de agosto se producirá un eclipse lunar parcial, visible desde gran parte de América, Europa, África y Asia occidental. Más adelante, el 6 de febrero de 2027, tendrá lugar un eclipse solar anular observable desde sectores de Sudamérica y África, seguido el 20 de febrero por un eclipse lunar penumbral que también podrá apreciarse desde distintas regiones del mundo.