Cuándo serán los próximos eclipses solares: las fechas clave tras el fenómeno de agosto

Tras la fascinación generada por el eclipse total del 12 de agosto de 2026, la comunidad astronómica internacional ya tiene puestas las miradas en las próximas grandes citas cósmicas. La alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol volverá a repetirse en los próximos años con una serie de eventos totales y anulares en distintas regiones del planeta, incluyendo la continuidad de la histórica racha de fenómenos visibles desde el hemisferio norte y del sur.

Eclipse solar total 2026: las fotos que retratan cómo se vivió el fenómeno astronómico alrededor del mundo

El calendario astronómico oficial contempla una variada secuencia de eventos en los próximos dos años, alternando entre el famoso "anillo de fuego" y períodos de oscuridad total que movilizarán el astroturismo global hacia Sudamérica, el sur de Europa, África y Oceanía.

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De Sudamérica al Gran Eclipse del Sur: la hoja de ruta 2027-2028

El primer evento agendado tras el paso de 2026 llegará el 6 de febrero de 2027 con un eclipse solar anular que atravesará regiones de Sudamérica (Chile, Argentina, Uruguay y sur de Brasil) y parte de África occidental. Pocos meses después, el 2 de agosto de 2027, se registrará el esperado "Gran Eclipse del Sur", un eclipse total masivo que cubrirá el sur de España, el norte de África (Marruecos, Argelia, Egipto) y el Medio Oriente con una oscuridad de hasta cuatro minutos y medio.

El primer evento agendado tras el paso de 2026 llegará el 6 de febrero de 2027 con un eclipse solar anular que atravesará regiones de Sudamérica y parte de África occidental

El ciclo continuará el 26 de enero de 2028 con un nuevo eclipse anular visible en áreas de América del Sur, Portugal y la Península Ibérica, cerrando una seguidilla inédita de tres eventos solares consecutivos en la región. Para el 22 de julio de 2028, la sombra del eclipse total volverá a cruzar el hemisferio sur, teniendo como epicentro principal los cielos de Australia y Nueva Zelanda.

Rumbo a la década de 2030: la proyección de los grandes eventos futuros

A medida que la década avance, el mapa global de los eclipses continuará desplazándose hacia nuevas latitudes. Tras un 2029 dominado exclusivamente por cuatro eclipses parciales, el 1 de junio de 2030 traerá de regreso un evento anular a gran escala sobre Argelia, Grecia, Turquía y Rusia, preparando el terreno para el siguiente eclipse total del 25 de noviembre de 2030, cuyo recorrido abarcará el sur de África y nuevamente Australia.

Eclipse solar total 2026: las fotos que retratan cómo se vivió el fenómeno astronómico alrededor del mundo

El horizonte más lejano proyectado por los observatorios astronómicos anticipation citas de gran envergadura como las del 30 de marzo de 2033 en el extremo norte, el eclipse total del 20 de marzo de 2034 que atravesará África Central y Asia, y el esperado evento del 2 de septiembre de 2035, que brindará un espectáculo de oscuridad total en China, Japón y el Océano Pacífico.

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