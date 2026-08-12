El eclipse solar total fue uno de los eventos astronómicos más importantes del año. Este pudo observarse desde distintos puntos de España, Groenlandia, el Ártico, Islandia y el océano Atlántico Norte; y tuvo una duración total de 4 horas y media, mientras que la cobertura completa del Sol duró tan solo 2 minutos con 18 segundos.

El fenómeno no se pudo observar en Argentina, ya que la sombra lunar no llegaba a Sudamérica. Sin embargo, tanto la NASA como otros portales transmitieron en vivo el evento, lo que permitió que los usuarios puedan seguir el trayecto del eclipse en ese mismo momento.

El eclipse solar total cumplió con su show cósmico en el hemisferio norte

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Eclipse solar total: cómo se vivió alrededor del mundo

JSM