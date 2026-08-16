Fin del soporte oficial: Apple declaró obsoletos dos de sus dispositivos más emblemáticos

Apple modificó su catálogo oficial de soporte al clasificar como obsoletos a dos de los productos más icónicos de su historia reciente: el iPhone X y el MacBook Pro de 15 pulgadas lanzado en 2018.

A partir de esta decisión, la compañía estadounidense y su red de servicios técnicos autorizados dejan de ofrecer reparaciones de hardware o repuestos originales para ambos equipos, sin importar el estado de conservación en el que se encuentren.

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La normativa interna de la firma establece que un dispositivo pasa a ser obsoleto cuando transcurren más de siete años desde la finalización de su comercialización oficial. Antes de ingresar a esta lista, los equipos atraviesan una fase previa denominada vintage, en la cual las reparaciones en locales oficiales continúan vigentes siempre que exista disponibilidad de piezas originales en stock.

El impacto en un smartphone revolucionario

El iPhone X, presentado a finales de 2017 y retirado del mercado en septiembre de 2018, representó un cambio de paradigma en el diseño de la telefonía móvil al eliminar el clásico botón físico de inicio para introducir la pantalla OLED de borde a borde y el sistema Face ID. Su chasis de acero inoxidable con trasera de cristal marcó la línea estética que la marca mantendría durante los años siguientes.

El iPhone X representó un cambio de paradigma en el diseño al eliminar el clásico botón físico de inicio para introducir la pantalla OLED de borde a borde y el sistema Face ID

En el apartado de software, el dispositivo completó su ciclo de actualizaciones principales con iOS 16, quedando excluido de iOS 17 y versiones posteriores. Aunque los teléfonos que se encuentran en uso continuarán funcionando normalmente, los usuarios que sufran averías comunes, tales como el desgaste químico de la batería o la rotura del panel frontal, no podrán repararlos a través de los canales oficiales de la empresa.

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El fin de ciclo para la portátil de 2018

La medida alcanza en simultáneo al MacBook Pro de 15 pulgadas presentado a mediados de 2018. Esta computadora es recordada por incorporar por primera vez el chip de seguridad T2 y por utilizar el polémico teclado con mecanismo de mariposa, un diseño que requirió la implementación de un programa de soporte extendido para sus teclas que finalizó recién en 2024.

La MacBook Pro de 15 pulgadas es recordada por incorporar por primera vez el chip de seguridad T2 y por utilizar el polémico teclado con mecanismo de mariposa

A diferencia del teléfono, esta portátil mantiene compatibilidad con la versión macOS Sequoia, pero no recibirá las futuras entregas del sistema operativo. Ante eventuales fallas de hardware, los propietarios deberán acudir a talleres no oficiales o conseguir piezas de terceros, por lo que especialistas del sector recomiendan prever la renovación de los equipos antes de que surjan imprevistos técnicos de gravedad.

Cómo respaldar tu información para no perder tus archivos

La pérdida de soporte técnico oficial resalta la importancia de mantener copias de seguridad actualizadas para proteger fotos, documentos y datos personales guardados en estos equipos.

En el caso de los dispositivos iPhone, la alternativa más directa es utilizar la copia de seguridad en iCloud, la cual guarda de forma automática el contenido multimedia, los contactos y la configuración del sistema.

Para quienes prefieren un almacenamiento local sin costo recurrente, se puede realizar un respaldo completo conectando el teléfono a una computadora mediante un cable Lightning y sincronizando los datos a través de Finder o iTunes.

Para las computadoras MacBook Pro, la herramienta nativa Time Machine ofrece la solución más eficiente para crear copias de seguridad periódicas e integrales en un disco rígido externo o unidad SSD.

Asimismo, sincronizar las carpetas principales con servicios de almacenamiento en la nube permite acceder a los documentos desde cualquier otro equipo en caso de una falla repentina de hardware. Realizar este proceso de manera preventiva garantiza que la información permanezca a salvo ante cualquier eventualidad o al momento de migrar hacia un nuevo dispositivo.

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