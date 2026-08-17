Encuesta: a 176 años de la muerte de San Martín, el 66% cree que la defensa de la patria está menos presente en el Gobierno

Cada 17 de agosto, la Argentina recuerda a José de San Martín, el militar que forjó la independencia de medio continente y que la historia consagró como el "Padre de la Patria". En esta fecha cargada de simbolismo, una encuesta nacional viene a poner en números una pregunta incómoda: ¿qué tan presentes están hoy, en la sociedad y en el Estado, los valores de soberanía y patria que San Martín encarnó con su vida?

Hace pocos dìas atrás el canciller Pablo Quirno quedó envuelto en otra controversia por sus declaraciones sobre el capítulo de extranjerización de tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno que finalmente tuvo que retirar esa parte del texto por falta de consensos en el Senado. Según explicó durante una entrevista con Eduardo Feinmann, Quirno fue consultado sobre las críticas que advertían que la reforma podía poner en riesgo la soberanía nacional. Ante esa pregunta, respondió: “La soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado”.

La frase, pronunciada por el funcionario de Gobierno, contrasta con lo que piensa la sociedad. Según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban-Córdoba entre el 8 y el 10 de agosto, sobre un universo de 1.200 casos en todo el país, el 54,1% de los argentinos considera que la idea de "soberanía nacional" está hoy más presente en la sociedad que antes. Un 25,8% cree que se mantiene igual, un 17,3% opina que perdió terreno, y un 2,8% no supo responder. Y el 66,7 por ciento esta muy en desacuerdo con la frase del ministro.

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La percepción es más marcada entre las mujeres, con un 59,8% que considera que la soberanía está más presente, frente al 47,3% de los hombres. También aumenta con la edad: alcanza el 59% entre los mayores de 60 años —quienes crecieron más cerca de la efeméride escolar del "Padre de la Patria" como relato fundacional— contra el 48,7% entre los jóvenes de 16 a 30 años.

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Algo similar ocurre con la "defensa de la patria", el otro concepto que San Martín llevó a su máxima expresión al renunciar a honores y comodidades personales en nombre de la causa americana: un 48,3% de los consultados afirma que ese valor está más presente que antes, un 28,1% que se mantiene igual y un 20,1% que disminuyó. Entre los jóvenes de 16 a 30 años las opiniones se dividen en partes iguales (36,6% y 36,6%), mientras que entre los mayores de 60 años el 52,3% percibe un crecimiento del valor patrio.

Sin embargo, el dato más contundente del estudio llega cuando la pregunta deja de mirar a la sociedad y apunta al Estado que San Martín contribuyó a fundar: el 65,7% de los argentinos considera que la "soberanía nacional" y la "defensa de la patria" están menos presentes en las posturas y decisiones del Gobierno nacional. Solo un 21% cree que el Ejecutivo les da mayor lugar, un 11,3% opina que la situación es la misma, y un 2% no sabe o no contesta.

El contraste es elocuente. Mientras la sociedad argentina —según su propia percepción— no habría perdido el apego a esos valores fundacionales que San Martín representa en el imaginario colectivo, la mirada sobre el Gobierno es mayoritariamente crítica: casi 7 de cada 10 argentinos entienden que soberanía y patria pesan menos en las decisiones oficiales que en la sociedad que las sostiene.

A 176 años de la muerte del Libertador, la encuesta deja una postal contradictoria: un pueblo que se reconoce heredero de esos ideales, pero que duda de que el Estado que San Martín ayudó a construir todavía los represente.

El relevamiento tuvo un margen de error de +/- 2,83%, con un nivel de confianza del 95%, sobre una muestra de mayores de 16 años en todo el país.