El presidente y CEO del Grupo Sur Finanzas, Ariel Vallejo, cuestionó duramente al Gobierno de Javier Milei por su postura con respecto al fútbol argentino y la intención de la gestión libertaria de impulsar las sociedades anónimas deportivas y avanzar sobre los clubes.

"Es una cuestión de poder, el Gobierno de turno que tenemos quiere apoderarse del fútbol, entonces apoya a las Sociedades Anónimas y la AFA apoya a que el fútbol debe ser de Asociaciones Civiles, como corresponde, como yo también opino lo mismo", expresó el empresario a través de un video difundido en redes sociales.

Tras recibir la consulta de un seguidor sobre si se arrepentía de haberse metido en el mundo del fútbol o si consideraba que se trató de una decisión acertada en su momento, remarcó: "Los clubes son de los socios, y así tiene que seguir siendo. Así que no me arrepiento y vamos a seguir apoyando al fútbol seguramente".

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"Yo en la vida no me arrepiento de nada. Ni de lo buenos ni de lo malo. De todo se aprende. Con respecto al ambiente del fútbol, el ambiente del fútbol no es malo, ¿por qué me tendría que arrepentir?", añadió descartando cualquier tipo de arrepentimiento por haberse involucrado en el ambiente futbolístico.

Destacando los lazos que construyó tras su acercamiento al fútbol argentino, Vallejo desestimó las críticas y añadió: "¿Y si se justifica? El que no arriesga no gana, aparte el fútbol me hizo popular y conocido, coseché muchas relaciones comerciales y amistades".

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se declaró inocente y habló de su vínculo con Claudio "Chiqui" Tapia: "No pongo las manos en el fuego"

Con sus declaraciones públicas, el propietario de Sur Finanzas, imputado dentro de una causa por asociación ilícita y lavado de dinero por sus relaciones con la AFA y con el presidente de esa institución Claudio "Chiqui" Tapia, abrió un debate más amplio sobre el modelo institucional que debe regir el funcionamiento de los clubes de fútbol en el país, cuestionando la decisión del Gobierno de Milei de impulsar las Sociedades Anónimas.

Vallejo dejó clara su postura con respecto a quién debería pertenecer cada institución y defendió firmemente el esquema de asociaciones civiles sin fines de lucro que rige actualmente. Al mismo tiempo, destacó la ampliación de su exposición pública luego de involucrarse en su actividad.

AS.