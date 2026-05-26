martes 26 de mayo de 2026
POLITICA
presunto lavado y evasión fiscal

Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, negó haberse hecho rico durante el cepo cambiario: "Sacaba 10 pesos por cada dólar"

Tras declarar en Tribunales, el financista concedió una extensa entrevista donde afirmó: "Yo puedo prestar guita con plata propia, no tomo fondos de terceros, ni juego a la ruleta ni le tomé plata a un dirigente o un gobernador".

Ariel Vallejo y Chiqui Tapia 20251128
Ariel Vallejo, ligado a Chiqui Tapia. | Instagram arielvallejo_

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, expresó su versión sobre los negocios que realizó durante el cepo cambiario que impuso el Gobierno de Alberto Fernández. En referencia a las acciones que se investigan de compra y venta de dólares, el empresario afirmó que “sacaba diez pesos de cada dólar”, llegando a manejar un volumen diario de medio millón de dólares.

En declaraciones al canal LN+, expresó que "SurCambio tiene cuentas bancarias en pesos y en dólares en equis cantidad de bancos, como el Banco Comercio, Banco Nación y Banco Provincia, son los que usaba cotidianamente. Hacía una compra diaria, y entre la compra y la venta diaria de operaciones por día, yo le ganaba 10 pesos al dólar".

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