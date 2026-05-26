Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, negó haberse hecho rico durante el cepo cambiario: "Sacaba 10 pesos por cada dólar"

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, expresó su versión sobre los negocios que realizó durante el cepo cambiario que impuso el Gobierno de Alberto Fernández. En referencia a las acciones que se investigan de compra y venta de dólares, el empresario afirmó que “sacaba diez pesos de cada dólar”, llegando a manejar un volumen diario de medio millón de dólares.

En declaraciones al canal LN+, expresó que "SurCambio tiene cuentas bancarias en pesos y en dólares en equis cantidad de bancos, como el Banco Comercio, Banco Nación y Banco Provincia, son los que usaba cotidianamente. Hacía una compra diaria, y entre la compra y la venta diaria de operaciones por día, yo le ganaba 10 pesos al dólar".

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