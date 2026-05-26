Caso Sur Finanzas: este martes declaran Ariel Vallejo y su madre

Maximiliano Ariel Vallejo el financista ligado a la AFA a través de la empresa Sur Finanzas y allegado de Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, se presentará hoy a las 10 para una declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora .

Lo acusan por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, en perjuicio del Club Atlético Banfield.

A las 11 está citada su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Los dos se presentarán ante los tribunales para evitar ser trasladados por la fuerza.

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