Caso AFA: el dueño de Sur Finanzas dijo que es "inocente" y que la causa "es mediática"

Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y señalado por su vínculo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, prestó declaración en el expediente judicial que lo ubica como presunto jefe de una asociación ilícita. Durante su presentación sostuvo que es "inocente" y definió el proceso judicial como "una causa mediática".

El empresario financiero acudió este martes al despacho del juez federal Luis Armella, en los tribunales de Lomas de Zamora. Durante la audiencia optó por no responder preguntas y entregó un escrito en el que afirmó ser "inocente de la totalidad de los hechos". Además, rechazó "enfática y categóricamente" las acusaciones formuladas en su contra.

Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas, junto a Claudio 'Chiqui' Tapia

Previamente, Vallejo no había asistido a la primera convocatoria judicial prevista para el 5 de mayo. Según explicó, sus representantes legales le aconsejaron postergar esa comparecencia debido a la existencia de "varias apelaciones pendientes". Tras esa ausencia, la fiscal Cecilia Incardona había solicitado su detención, aunque Armella descartó esa posibilidad y resolvió fijar una nueva fecha para la indagatoria.

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Presuntos vínculos de Sur Finanzas con la AFA

El titular de Sur Finanzas enfrenta una imputación por presuntamente encabezar una presunta estructura destinada al lavado de activos, a través de una operatoria que, según la investigación, mantenía conexiones con la AFA y con distintas instituciones deportivas que integran la entidad presidida por Claudio Tapia.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia

No obstante, Vallejo reiteró su postura y volvió a sostener que no tuvo participación en las maniobras que se le atribuyen. Según indicó, personas de su círculo de confianza habrían actuado de manera desleal, situación que lo llevó posteriormente a disponer el cierre de todas las sucursales de la firma.

En una entrevista concedida durante 2023, el financista había hecho referencia a su vínculo con el titular de la AFA y a la actividad de su empresa con distintas entidades deportivas. En aquella oportunidad afirmó: "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación".

NG