Financiera vinculada a la AFA: amplían imputación al dueño por administración fraudulenta

Maximiliano Ariel Vallejo, dueño del holding Sur Finanzas, suma cargos a los que ya poseía. Así lo dictaminó el juez federal José Luis Armella, quien está a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, ampliando la imputación contra el amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario. Tal como lo solicitó la fiscal Cecilia Icardona.

Este cargo se suma a los dos que pesan sobre Vallejo: lavado de activos agravado y asociación ilícita. El empresario se enfrentará a una indagatoria el próximo 26 de mayo, junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo.

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Las maniobras detrás del vaciamiento de Banfield

El dictamen se basó en los fundamentos de la fiscal Icardona, quien sostuvo que el aporte de Vallejo al vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según Infobae, en el mismo se constata que el empresario fue proveedor de la estructura corporativa, las empresas pantalla Sur Finanzas Group S.A y Roma Inversiones S.A, y el flujo de capital no registrado, permitiendo llevar a cabo el fraude por los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio institucional—, la fiscal consideró que Vallejo debía responder como partícipe necesario de la defraudación (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal).

Empresas pantalla, cuevas y el rol de Sur Finanzas

La investigación penal señala que Sur Finanzas operaba captando a instituciones deportivas con severos problemas de liquidez financiera para otorgarles préstamos con tasas de interés consideradas usurarias. Una vez generadas las utilidades, las ganancias eran canalizadas y blanqueadas mediante el circuito marginal de sus empresas asociadas.

La AFA enfrenta una nueva denuncia penal por operaciones sospechosas que superarían los 900 millones de pesos

La tipificación de administración fraudulenta convalida la hipótesis de que Vallejo no se limitó únicamente a lavar el dinero espurio originado por la maniobra, sino que actuó como un eslabón logístico y financiero insustituible para que el andamiaje delictivo general pudiera funcionar. Esta operatoria investigada estuvo activa, según las constancias judiciales, desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.

El nexo con la AFA y los clubes de Primera División

La causa judicial —identificada con el número FLP 29107/2025— se inició formalmente a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), hoy integrada en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo fiscal detectó una evasión del impuesto a los débitos y créditos bancarios calculada en 3.327 millones de pesos, enmarcada en una serie de movimientos y transacciones sospechosas que alcanzan la cifra total de 818.000 millones de pesos operados a través de las billeteras virtuales de la firma.

El expediente salpica de forma directa al fútbol argentino

En diciembre pasado, el juez Armella ordenó un operativo con 33 allanamientos simultáneos que incluyeron la sede de la calle Viamonte de la AFA, las oficinas de la Superliga y las instalaciones de 18 clubes de Primera División y el Ascenso, tales como San Lorenzo, Racing Club, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los investigadores corroboraron que la propia Liga Profesional de Fútbol llegó a desviar y transferir fondos correspondientes a los derechos televisivos directamente hacia cuentas bancarias ligadas a la financiera de Vallejo.

MEG