El Caso AFA salpica al tenis: citan a declarar a Ignacio Urquiza, el tesorero de la AAT

La investigación judicial por presunto lavado de dinero que rodea al caso AFA sumó una nueva derivación y llegó al tenis argentino, al incorporar a un dirigente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en una causa que ya alcanza a estructuras financieras ligadas al fútbol.

El juez federal Luis Armella convocó a declaración indagatoria a Ignacio Uzquiza, actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), en el marco de la causa que involucra a Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Ignacio Uzquiza, actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis, ocupó el mismo cargo en el club Banfield

El dirigente, que previamente ocupó el mismo cargo en el club Banfield durante la presidencia de Eduardo Spinosa, quedó bajo la atención del Poder Judicial por presuntas operaciones irregulares con la institución del sur del conurbano bonaerense, Sur Finanzas, propiedad de Vallejo.

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De acuerdo con la línea investigativa que sostienen los encargados de la causa, se habría articulado un circuito destinado a derivar ingresos y recursos legítimos del club hacia cuentas privadas administradas por dirigentes, eludiendo su registro formal en la contabilidad institucional.

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Uzquiza fue citado a declaración indagatoria para el 24 de junio a las 10:00, luego de Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield, quien deberá presentarse ante la Justicia el 18 de junio.

La convocatoria judicial introduce un escenario de tensión e incertidumbre en la conducción del tenis argentino. Hasta ahora, la dirigencia encabezada por Agustín Calleri y Mariano Zabaleta proyectaba la continuidad de Uzquiza en el rol de tesorero dentro del próximo consejo directivo.

NG/DCQ