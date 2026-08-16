Lourdes Arrieta: "Entré en política por Javier Milei, no por la hermana, y estoy decepcionada"

La diputada nacional Lourdes Arrieta, exintegrante de La Libertad Avanza y actualmente en el bloque Provincias Unidas, reconoció que "está decepcionada del presidente Javier Milei" y cuestionó la gestión libertaria, hablando de "falta de empatía, de atención al vulnerable...".

“La verdad es que sí, estoy decepcionada, lo digo como militante libertaria...”, respondió Arrieta al ser consultada por el periodista Rolando Klempert en una entrevista de su ciclo dominical en Radio Rivadavia.

“Decidí acompañarlo a él como líder de la derecha libertaria, no a su hermana, creí que iba a representarnos a los que queremos que la educación, la salud y la seguridad sean pilares básicos de lo que es la carta del liberalismo”, dijo la legisladora.

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"Pero después hubo discursos que nos fueorn metiendo de odio, mecanismos de manipulación a través de las redes sociales.que terminan atentando contra la fe de uno", indicó Arrieta, que protagonizó duros cruces en el Congreso con sus compañeros de lista libertaria, porque en varios ocasiones votó en contra hasta que terminó finalmente alejándose del oficialismo.

"Hay que cambiar el chip, dejar de ser hipócritas y empezar a pensar en esa Argentina grande que alguna vez soñaron nuestros próceres y los veteranos de guerra de Malvinas”, cocluyó la legisladora sobre el rumbo del Gobierno.

El tema del reclamo sobre las rutas

Arrieta recordó en la entrevista por Rivadavia que presentó un pedido de informes reclamando al Poder Ejecutivo sobre el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles líquidos, que debería asignarse a la reparación de rutas y camino, y que resulta sencillo constatar que no se está haciendo porque el estado de la red vial argentina es deplorable.

HB