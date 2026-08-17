El Gobierno empieza los preparativos para el arribo del papa León XIV en noviembre

Aunque faltan casi tres meses para su arribo a la Argentina el Gobierno nacional comenzará a organizar la visita del papa León XIV que se producirá entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 y que incluirá recorridas por la Ciudad de Buenos Aires y también por Córdoba y Luján.

La primera reunión tendrá a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, este martes desde las 17, y también contará con la participación de ministros del Gabinete, principalmente de los encargados de la seguridad en los actos, y también de funcionarios porteños y de la Iglesia Católica.

En esa gira regional el Sumo Pontífice también irá a Uruguay y Perú. Será la primera vez en casi 40 años que un papa pise suelo argentino luego de la llegada de Juan Pablo II en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Anteriormente ya había estado en 1982 como una señal del proceso de paz que involucró a Argentina y Chile tras el conflicto de límites en el Canal de Beagle.

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Cabe recordar que durante su papado que se extendió por 12 años, Francisco I (el argentino Jorge Bergoglio) decidió no incluir a su país de origen como uno de los lugares a visitar.

La actividad de Karina Milei, quien esta semana se mostró muy activa en la política interna argentina, fue adelantada por la Casa Rosada en la agenda que afrontarán sus funcionarios durante los próximos días. El periplo del líder religioso necesitará de la coordinación entre Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires (porque estará en la Basílica de Luján) y también de Córdoba.

El día que se conoció la confirmación de la visita, el presidente Javier Milei lo escribió en su cuenta oficial de X. "Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país", posteó.

El canciller Pablo Quirno fue otro de los integrantes del Gobierno que se refirió a los aspectos organizativos para el arribo del sucesor de Francisco. "Es una visita del Papa a Argentina. Va a estar con argentinos. No tenemos que generar divisiones políticas entre nosotros. La coordinación con las fuerzas de seguridad de la Provincia y de la Ciudad se dan todos los días. Hay comandos coordinados con todas las provincias y esto no va a ser la excepción", manifestó al responder por los inconvenientes que le plantearon para coordinar algunas tareas específicas con la administración bonaerense a cargo de Axel Kicillof.

Una agenda papal que todavía no está definida totalmente

Todavía no están del todo definidas las actividades que cumplirá el Papa en Argentina. Se estima que no solo intervendrá en actos religiosos. Los movimientos sociales nucleados en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) ya la enviaron una carta al prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede para que la máxima autoridad de la Iglesia Católica tenga otra visión de la realidad de nuestro país y transite por un barrio popular o un centro de reciclado.

Al mismo tiempo una serie de iniciativas también se pusieron en marcha como la creación del himno oficial para recibir a Robert Fr ancis Prevost, que fue lanzado por la Conferencia Episcopal Argentina. Entre el sábado 22 y el domingo 23, además, se hará una Colecta Nacional durante las misas en iglesias de todo el país para solventar gastos de la gira del Sumo Pontífice.

Desde el Congreso de la Nación, en tanto, surgió la iniciativa del diputado de Unión por la Patria, Jorge Taiana, para que los días de la visita papal sean declarados como "días no laborables" para que la población pueda participar de esas actividades.