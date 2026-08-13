Papa León XIV: "El amor es el remedio contra la globalización de la indiferencia"

El papa León XIV afirmó que el amor y la misericordia de Cristo constituyen el remedio para enfrentar la globalización de la indiferencia y la impotencia. Lo hizo mediante un videomensaje en inglés dirigido a las religiosas y los religiosos reunidos en Orlando, Estados Unidos, con motivo de la Asamblea Anual de la Conferencia de Superiores Mayores de Estados Unidos.

Visita del Papa León XIV: oportunidad de reencuentro como pueblo

El mensaje fue difundido el 12 de agosto, durante el encuentro organizado por la Leadership Conference of Women Religious (LCWR), que se desarrolla del 11 al 14 de agosto y coincide con el 70.º aniversario de la fundación de la organización.

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El Papa destacó la importancia de la vida consagrada en la Iglesia

Durante su intervención, León XIV sostuvo que la Iglesia necesita de las religiosas y los religiosos, así como de la diversidad de formas de consagración y ministerio que representan. Según explicó, su vitalidad y el testimonio de una existencia centrada en Jesús pueden contribuir a despertar al mundo.

El Pontífice retomó una reflexión que había pronunciado el 10 de octubre de 2025 ante los participantes del Jubileo de la Vida Consagrada. En aquella oportunidad señaló que, mediante la acción conjunta de la comunidad cristiana, es posible responder a la indiferencia y a la sensación de impotencia con el amor y la misericordia de Cristo.

La asamblea de la LCWR se celebra bajo el lema “Muchos carismas, un espíritu, una vocación”. A partir de ese tema, el Papa invitó a las participantes a mantener presentes los carismas particulares que Dios confió a los fundadores y las fundadoras de sus respectivas comunidades.

León XIV también expresó su agradecimiento por la contribución permanente de los institutos religiosos en diferentes áreas. Entre ellas mencionó la evangelización, la educación y la atención de las personas pobres y marginadas, además de otros ámbitos en los que desarrollan su misión.

El Papa explicó que esos carismas proceden del Espíritu y permitieron que, a lo largo del tiempo, las mujeres y los hombres consagrados ayudaran a hacer visibles tanto la misión como el misterio de la Iglesia en el mundo.

El papa León XIV llamó a los religiosos a ser expertos en sinodalidad

Al comienzo del videomensaje, el Pontífice recordó una idea expuesta durante la apertura del Consistorio Extraordinario del 26 de junio de 2026. Allí había señalado que todos los cristianos están llamados a construir la comunión de Cristo dentro de una Iglesia sinodal, en la que cada persona coopera en una misma misión según su carisma y su ministerio.

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En ese contexto, León XIV aseguró que los miembros de la vida religiosa están especialmente llamados a ser “expertos en sinodalidad”. Consideró que la convivencia comunitaria y la propia organización de las congregaciones ofrecen oportunidades concretas para practicar la escucha, la participación y la búsqueda de decisiones compartidas.

La Asamblea de la LCWR incorporó conversaciones en el Espíritu

El Papa manifestó su satisfacción porque los procedimientos de la asamblea incluyen un método sinodal basado en la escucha, el diálogo y el discernimiento. Ese ejercicio, añadió, debe realizarse con apertura y con la disposición necesaria para comprender las palabras y perspectivas de los demás.

El programa contempla nuevas “conversaciones en el Espíritu”, una modalidad de diálogo fraterno y receptivo. León XIV expresó su deseo de que ese método ayude a las religiosas a discernir lo que el Espíritu Santo les comunica sobre el presente y el futuro de la vida consagrada en los países donde prestan servicio.

En otro tramo de su intervención, el Pontífice subrayó la importancia de trabajar en la promoción de las vocaciones religiosas. Recordó que el llamado de Cristo a seguirlo mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia puede brindar alegría, paz y plenitud.

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León XIV retomó además las palabras que había pronunciado durante la Vigilia de Oración celebrada el 9 de junio en Barcelona. En aquella ocasión observó que numerosos jóvenes y adultos están redescubriendo la fe cristiana después de haber atravesado una etapa de alejamiento de Dios.

Ante esta realidad, pidió a las religiosas y los religiosos que encuentren formas de compartir su modo de vida con las nuevas generaciones y que las ayuden a reconocer la voz del Señor. También los invitó a alentar a los jóvenes para que respondan con valentía al llamado de Jesús y puedan experimentar la alegría de seguirlo.

La Asamblea abordó la relación entre sinodalidad y vida religiosa

Antes de impartir su bendición, León XIV encomendó el trabajo de la asamblea a la protección maternal de la Virgen María. Después de su intervención se leyó un mensaje de la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

El programa continuó con una presentación de la hermana Nathalie Becquart, subsecretaria del Sínodo de los Obispos, dedicada a la sinodalidad y la vida religiosa consagrada. Posteriormente intervino la hermana Vicky Larson, presidenta de la LCWR, con una exposición centrada en la escucha de los múltiples carismas bajo la acción de un único Espíritu y una misma vocación.