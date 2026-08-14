"El Hombre Gris", la película de Netflix que reunió a Ryan Gosling y Chris Evans para ver el fin de semana largo

Netflix ofrece una propuesta ideal para ver este fin de semana largo destinada a los amantes de las historias de espionaje y las persecuciones internacionales.La superproducción de ‘El Hombre Gris’ reúne a Ryan Gosling y Chris Evans en una trama que compromete a los altos mandos de la CIA tras reclutar a un convicto para actuar como un asesino a sueldo y termina revelando los secretos más oscuros del servicio de inteligencia.

La película de suspenso estrenada en 2022 tiene como principal protagonista a Court Gentry (Gosling), un enigmático y veterano ex agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, cuyo nombre en clave es ‘Sierra Seis’ durante un misión en la ciudad de Bangkok, Tailandia. Convertido de cazador en presa, el agente debe usar todo su entrenamiento para sobrevivir a una cacería humana global mientras intenta proteger a las únicas personas que le importan.

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Ryan Gosling el hombre invisible de la CIA

‘Sierra Seis’ es un hombre invisible en la agencia: no existe en los registros oficiales, opera sin dejar rastros y ejecuta las misiones más sucias donde la diplomacia resulta inútil. A diferencia de los personajes clásicos de acción, el papel interpretado por Ryan Gosling destaca por una combinación de precisión táctica y sarcasmo imperturbable.

Por su parte, Chris Evans se mete en la piel de Lloyd Hansen, su ex compañero en la CIA, que fue enviado al país asiático con la orden de silenciarlo por haber descubierto información altamente confidencial del servicio de inteligencia exterior.

Ryan Gosling logra sostener la película de Netflix con una presencia física imponente y un carisma frío que contrasta de manera brillante con la desquiciada interpretación de Chris Evans, un sociópata contratado exclusivamente para matarlo. E

‘El Hombre Gris’ no sólo destaca por sus secuencias de combate y explosiones alrededor del globo, sino por la presencia de dos de las estrellas más codiciadas del ámbito cinematográfico en su elenco.

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‘El Hombre Gris’ la superproducción de Netflix dirigida por Joe Russo

La superproducción de Netflix ‘El Hombre Gris’ con un presupuesto estimado de US$200 millones, es dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo. Este último, es reconocido por ser uno de los actores que ha representado a múltiples personajes en el universo cinematográfico de Marvel .

'El Hombre Gris’

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Además, cuenta con actualidad debido a que es el realizador de ‘Avengers: Doomsday’ que llegará a los cines argentinos el 17 de diciembre de 2026.

PM / ds