Qué ver este fin de semana: Silvia Navarro protagoniza “El otro padre”, el nuevo thriller familiar de Netflix

Netflix incorporó recientemente a su catálogo El otro padre (My Daughter’s Father en su título internacional), una producción original que combina el melodrama clásico con la tensión del thriller familiar. Encabezada por la reconocida actriz mexicana Silvia Navarro junto a un elenco internacional integrado por Manolo Cardona, Erik Hayser y Paola Núñez, la serie cuenta con diez episodios de 50 minutos que ya se encuentran disponibles en la plataforma.

"El Hombre Gris", la película de Netflix que reunió a Ryan Gosling y Chris Evans para ver el fin de semana largo

La trama arranca con una urgencia médica que cambia la vida de sus protagonistas: Macarena (Navarro), una médica, descubre que su hija adolescente Julieta (Azul Guaita) necesita un trasplante de riñón con extrema urgencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al buscar un donante compatible, los estudios genéticos arrojan una revelación devastadora: su esposo Ricardo (Cardona), el hombre que crió a la joven, no es su padre biológico. El hallazgo desentierra un secreto guardado durante décadas y desata una crisis que sacude a dos familias de la alta sociedad.

Un secreto que redefine los lazos de sangre

A diferencia de las telenovelas tradicionales, la historia desplaza el dilema hacia una encrucijada moral en la que los personajes actúan movidos por el miedo y la desesperación por salvar una vida. La inesperada aparición de Emilio (Hayser), el padre biológico de la joven, obliga a todos los involucrados a reevaluar qué significa la paternidad cuando la verdad que nadie quería revelar sale finalmente a la luz.

El conflicto se profundiza al mostrar cómo el descubrimiento afecta de forma paralela a ambos núcleos familiares. La presencia de Yolanda (Paola Núñez), esposa de Emilio, y de la matriarca Hilda Sotomayor (Blanca Guerra) expande las ramificaciones dramáticas de un pacto de silencio roto por la fuerza de las circunstancias médicas.

Calidad de producción y un ritmo ideal para maratonear

Creada por Roberto Stopello (guionista de La Reina del Sur) y producida por Mar Abierto Productions, la serie sigue la línea visual y el ritmo narrativo de éxitos previos de la plataforma como ¿Quién mató a Sara? y Pálpito. La dirección de Analeine Cal y Mayor y Carlos Villegas Rosales aporta una estética cuidada con episodios condensados que evitan los rellenos del formato televisivo convencional.

Las mejores series y películas para ver este fin de semana largo

El elenco secundario se completa con figuras como Emilio Osorio, Sebastián Dante, Romina Poza y Pamela Moreno, estructurando un coral de personajes sólidos. Con su combinación de suspenso, actuaciones destacadas y dilemas éticos profundos, El otro padre se posiciona como una propuesta ideal para ver durante el fin de semana.

API