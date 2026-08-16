Qué ver este fin de semana: “Furioso”, la frenética serie brasileña de acción y artes marciales mixtas que arrasa en Netflix

El contenido latinoamericano continúa ganando terreno en las plataformas de streaming con el reciente estreno de Furioso (Fúria en portugués), una producción brasileña que llegó a Netflix a finales de julio de 2026. Con una primera temporada compuesta por seis episodios de aproximadamente cincuenta minutos, la ficción destaca por un ritmo frenético que cautiva a los amantes de la acción y el misterio.

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La historia sigue a un joven que es rescatado al borde de la muerte en un vertedero, con un disparo en la cabeza y total amnesia sobre su identidad. Sin pasado ni recuerdos, adopta el nombre de Marcelo y encuentra refugio bajo la tutela de Tony (interpretado por Fábio Lago), un veterano entrenador de artes marciales mixtas que le enseña la disciplina del combate.

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Entre la jaula y los secretos del pasado

El peso dramático recae en la interpretación de Vinícius Neri, quien encarna al protagonista con una gran destreza física y carga emocional. Mientras Marcelo gana popularidad dentro del deporte, fragmentos de su enigmático pasado comienzan a aflorar, develando un peligroso entramado de crímenes y conspiraciones que trasciende los límites del octágono. La combinación de las intensas secuencias de MMA con la búsqueda de identidad convierte a la ficción en uno de los grandes atractivos del género en la plataforma.

A través de esta dualidad, la narrativa explora el contraste entre la brutalidad física que se exige en cada pelea dentro del ring y la extrema vulnerabilidad de un hombre que no sabe quién es ni en quién confiar. Esa búsqueda incansable de la verdad convierte a la serie en un constante juego de tensiones donde cada triunfo deportivo parece acercar al protagonista a los fantasmas de una vida anterior.

La narrativa explora el contraste entre la brutalidad física que se exige en cada pelea dentro del ring y la extrema vulnerabilidad de un hombre que no sabe quién es ni en quién confiar

Éxito de audiencia y confirmación de segunda temporada

Tras un intenso desenlace que dejó múltiples interrogantes abiertos sobre el origen y los enemigos de Marcelo, la incertidumbre sobre su continuidad quedó despejada. Debido a la positiva recepción del público y la crítica, Netflix confirmó rápidamente que la historia tendrá continuidad.

La segunda temporada ya se encuentra en fase de preparación con un estreno previsto para 2027, prometiendo profundizar en las ramificaciones criminales que persiguen al protagonista y el impacto de su verdadera identidad en su entorno.

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Este anuncio consolida a la producción creada por Igor Verde y Gustavo Bragança como uno de los grandes aciertos latinoamericanos de la plataforma en lo que va del año. Con un camino abierto para expandir su universo y resolver sus misterios, la serie ratifica el excelente nivel técnico de la industria audiovisual de Brasil para exportar ficciones de alto impacto al mercado global.

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