Las mejores series y películas para ver este fin de semana largo

El fin de semana largo ofrece una nueva oportunidad para ponerse al día con algunas de las propuestas más interesantes del streaming. Entre los estrenos se destacan Moria, la ficción que recorre la vida de una de las figuras más singulares de la cultura popular argentina, la cuarta temporada de Ted Lasso y El beso de Judas, mientras que MUBI suma una colección dedicada a Godzilla y recupera Another Round, la película de Thomas Vinterberg ganadora del Oscar.

Netflix

"Moria"

Moria propone un recorrido por la vida de una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular argentina, desde sus comienzos en el mundo del espectáculo hasta su consolidación como un verdadero mito nacional.

La propia protagonista asume el control del relato y se convierte en la titiritera de su historia, una perspectiva que permite recorrer su vida desde una mirada atravesada por la transgresión, el humor y la reinvención permanente.

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Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria en diferentes etapas de su vida. Las tres actrices construyen distintas versiones de una misma mujer, adaptando gestos, lenguaje y códigos a los momentos históricos que atraviesa la protagonista. El elenco se completa con figuras que recrean a algunos de los personajes fundamentales de su universo artístico y personal.

Creada, escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, Moria propone una ficción biográfica que también funciona como un retrato de la cultura popular argentina de las últimas décadas.

Estreno: 14 de agosto de 2026

Apple TV +

Temporada 4 de “Ted Lasso”

Ted Lasso es una de las comedias más queridas de los últimos años, una serie que desde su estreno en 2020 conquistó al público con una combinación de humor, sensibilidad y personajes entrañables. Creada, escrita y protagonizada por Jason Sudeikis, la historia sigue a un entrenador de fútbol americano que llega a Inglaterra para ponerse al frente del AFC Richmond, pese a no tener experiencia dirigiendo fútbol.

Después de atravesar tres temporadas y cosechar 13 premios Emmy, la serie vuelve con una cuarta entrega que recupera a Ted para una nueva etapa. El cierre de la tercera temporada había mostrado al entrenador regresando a Kansas para estar cerca de su hijo, mientras el AFC Richmond continuaba su camino en la Premier League.

Ahora, Ted vuelve a Inglaterra convocado por Rebecca Welton para asumir un desafío completamente diferente: dirigir al flamante equipo femenino profesional del club, las Lady Greyhounds.

Disponible desde el 5 de agosto.

Amazon Prime

“Carrera de Bestias”

En un futuro marcado por una catástrofe ambiental, Río de Janeiro se convirtió en una ciudad profundamente fragmentada, donde los efectos del cambio climático transformaron el paisaje y profundizaron las desigualdades sociales. En ese escenario surge la Carrera de Bestias, una competencia mortal que se convierte en uno de los mayores entretenimientos de la ciudad.

El juego enfrenta a personas empobrecidas, conocidas como las “Bestias”, que son controladas a distancia por integrantes de las élites económicas, los llamados “Jugadores”. Mientras los participantes corren por sus vidas en busca de un premio de un millón de dólares, los espectadores observan y apuestan por sus favoritos, convirtiendo la supervivencia en un espectáculo masivo.

Dirigida por Ernesto Solis, Rodrigo Pesavento y Fernando Meirelles, y producida por O2 Filmes, la película reúne en su elenco a Matheus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Anitta y Seu Jorge, entre otros. La producción combina acción y ciencia ficción con una mirada sobre la desigualdad, la violencia y la transformación del sufrimiento en entretenimiento.

Disponible desde el 5 de agosto.

“El beso de Judas”

Con un elenco encabezado por Damián de Santo, Alfredo Casero y Martín Campilongo, más conocido como Campi, El Beso de Judas llega este viernes 14 de agosto a Prime Video. El thriller psicológico propone una historia atravesada por el suspenso, la acción y una serie de secretos que convierten a la traición y la venganza en los motores de la trama.

La película sigue a un hombre que lo pierde todo después de un secuestro. Aunque paga el rescate, la persona que más ama no regresa y, frente a una investigación policial que avanza demasiado lento, decide buscar al responsable por sus propios medios. Freddy Villarreal, Adriana Salonia y Fernando Lupiz, entre otros intérpretes, completan el elenco de la película, que tendrá su estreno simultáneo en Prime Video para Argentina, Brasil, el resto de Latinoamérica e Italia.

El Beso de Judas también representa el debut cinematográfico de Martín Murphy, productor y conductor con más de cuatro décadas de trayectoria y más de 40 programas producidos, varios de ellos actualmente al aire. Licenciado en Publicidad por la Universidad del Salvador, Murphy también es autor de la novela Memoria de Dios, publicada en 2016.

Estreno 14 de agosto.

Mubi

Colección “Godzilla: King of the Monsters”

Desde su aparición en 1954, Godzilla se convirtió en mucho más que una criatura gigantesca. El Rey de los Monstruos atravesó distintas generaciones del cine japonés y mundial hasta transformarse en una figura capaz de representar los temores, las tensiones sociales y las obsesiones de cada época.

Su origen estuvo profundamente ligado al trauma provocado por las bombas atómicas y al temor nuclear de la posguerra. Con el paso de las décadas, Godzilla fue cambiando de forma, tono y significado, y pasó de encarnar una amenaza devastadora a protagonizar historias de ciencia ficción, aventuras y enfrentamientos contra algunas de las criaturas más recordadas del cine.

La colección reúne varios de sus combates más emblemáticos, desde Destroy All Monsters! hasta The Return of Godzilla, y permite recorrer distintas etapas de una saga que convirtió sus enfrentamientos entre monstruos gigantes en un sello cinematográfico.

Disponible desde el 14 de agosto.

Próximamente

“Barreda” en Amazon

El drama de ficción reconstruye el crimen cometido en 1992 por Ricardo Barreda, el odontólogo que asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas dentro de su vivienda en La Plata.

La película aborda el caso desde la ficción y se adentra en el universo familiar que rodeó al cuádruple homicidio, uno de los episodios policiales más recordados de la historia reciente del país. A partir de esta reconstrucción, la historia recupera los hechos que antecedieron y siguieron al crimen, así como las tensiones que atravesaban a los protagonistas.

La dirección está a cargo de Daniela Goggi, realizadora de Abzurdah, El hilo rojo y El rapto, quien vuelve a trabajar sobre una historia atravesada por conflictos familiares, violencia y las consecuencias de un hecho que dejó una profunda marca en la sociedad argentina.

El rosarino Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda y encabeza un elenco integrado por Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

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Con una mirada centrada en los personajes y en las circunstancias que rodearon al crimen, Barreda propone una nueva aproximación cinematográfica a un caso que, más de tres décadas después, continúa formando parte de la memoria colectiva argentina.

Estreno 28 de agosto.

“Another Round” en MUBI

Ganadora del Premio de la Academia a Mejor Película Internacional, Another Round, conocida como Druk en su título original danés, propone una mirada tan divertida como conmovedora sobre la amistad, la madurez y la búsqueda de una vida con mayor intensidad.

Dirigida por Thomas Vinterberg, la película sigue a cuatro profesores de secundaria que atraviesan una etapa marcada por la rutina, el cansancio y cierta pérdida de entusiasmo. Una conversación entre ellos los lleva a poner en práctica un particular experimento: mantener de manera constante un determinado nivel de alcohol en sangre para comprobar si ese estado puede devolverles la confianza, la creatividad y las ganas de vivir.

Lo que comienza como un juego entre amigos pronto empieza a transformar sus vidas. Mientras cada uno experimenta con los efectos del alcohol sobre su trabajo, sus vínculos y su propia percepción, el grupo descubre que desafiar los límites de la rutina también puede tener consecuencias difíciles de controlar.

Con Mads Mikkelsen como protagonista, Another Round combina humor, emoción y tragedia para explorar las contradicciones de la adultez y el deseo de recuperar algo que parecía perdido. Vinterberg construye así un retrato profundamente humano sobre la amistad, los excesos, las segundas oportunidades y esa necesidad de sentirse plenamente vivo. Estreno 28 de agosto.



RB/fl