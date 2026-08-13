Los libros más extraños y fascinantes se encuentran en Buenos Aires: llega la Feria del Libro Raro y Curioso

La Feria del Libro Raro y Curioso vuelve a Buenos Aires con una propuesta que pone en diálogo la memoria de los libros antiguos y la experimentación de quienes todavía encuentran nuevas maneras de hacerlos. El encuentro se realizará el 15 y 16 de agosto, de 11 a 20, en el Centro Cultural Recoleta, con entrada libre y gratuita para argentinos y residentes, por orden de llegada.

La feria nació en diciembre de 2021 en el Museo Moderno, impulsada por el librero Agustín D'Ambrosio, y desde entonces recorrió espacios como la galería Ruth Benzacar y el Museo Histórico Nacional. Su particularidad está en reunir en un mismo lugar dos formas de entender lo raro: los libros del pasado que fueron preservados por librerías anticuarias y aquellos que nacen en el presente como objetos experimentales, de tiradas reducidas y factura artesanal.

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El encuentro propone así un recorrido para coleccionistas, lectores, artistas, editores y curiosos, con una programación que excede la compra y venta de ejemplares. Durante las dos jornadas habrá charlas, proyecciones, lecturas performáticas y una demostración en vivo del proceso artesanal de fabricación de un libro.

Librerías anticuarias y editoriales experimentales

La Sala 14 reunirá a librerías y editoriales que trabajan alrededor de distintas formas de concebir y preservar el objeto libro.

Entre las librerías participantes estarán Rare Book Room, La Teatral, The Book Cellar & Henschel, Nautilus, Mandrágora, Íconocosas, Abisal, Rayo Rojo y Los Siete Pilares.

También participarán las editoriales Industria Mínima, Buchwald, Tercera Persona, Kalos, Melu Macchi, Ro Barragán, Flecha Books, Mochuelo, Otras Tintas, Asunción, Catalina Kobelt, Imprenta Rescate, Leí Bailemos, Urania/Teatrito Rioplatense de Entidades e Impronta, de Guadalajara.

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La programación propone acercarse al libro desde perspectivas que incluyen la historia del arte, la literatura experimental, la poesía visual, el cine, la tipografía y las técnicas artesanales de impresión.

Libros iluminados, espiritualidad y arte contemporáneo

El sábado 15 a las 17, la Sala C será escenario de la charla Libros de artista: un nuevo capítulo en la historia de los libros iluminados. Andrea Constanza Ferrari y Tomás García Lavín, de Mochuelo Libros y Collegium Pampae, revisarán el concepto tradicional de libro iluminado para trasladarlo a la creación contemporánea.

La actividad pondrá en diálogo las obras de figuras como Hildegarda de Bingen, William Blake, Hilma af Klint, C. G. Jung y Le Corbusier, a partir de la idea de las "iluminaciones" como experiencias de conocimiento súbito de carácter espiritual.

Más tarde, a las 18:30, Ral Veroni coordinará una charla dedicada a los calambures, tautogramas, palíndromos, anagramas y otros experimentos literarios. Junto a Gachi García Díaz, Martín Sciaroni y Eduardo Orenstein, el artista, escritor y editor recorrerá distintas formas de ludolingüística y sus posibilidades poéticas.

El domingo 16 a las 17, Ro Barragán presentará Letras sonoras, una lectura performática en la que las letras dejan de funcionar únicamente como palabras para convertirse en forma, sonido y gesto.

Una hora después, a las 18, los libreros Ariel Fleischer, Javier Moscarola e Irina Chernova compartirán algunas de las piezas más llamativas de sus bibliotecas en Los libros más curiosos de mi biblioteca, una actividad que buscará responder qué convierte a un libro en un objeto verdaderamente singular.

Una biblioteca cinematográfica

La Sala de Cine tendrá durante ambas jornadas una programación con Orar Orbil y viceversa, un mediometraje presentado por el crítico de cine y director del Festival Asterisco, Diego Trerotola.

La propuesta parte de una comparación formulada por el cineasta y crítico francés Alexandre Astruc en 1948, cuando planteó un vínculo entre el cine y la literatura y pensó al lenguaje cinematográfico como una forma capaz de expresar distintos sectores del pensamiento.

Las proyecciones se realizarán el sábado 15 y el domingo 16 a las 12, 13, 14, 15 y 16.

Cómo se fabrica un libro hecho a mano

Uno de los momentos más particulares de la feria tendrá lugar durante las dos jornadas en el Puente de la Capilla, donde distintos especialistas realizarán una demostración en vivo del proceso completo de creación de un impreso artesanal.

Pablo Sigwald, de Molino del Manzano, fabricará papel artesanal mientras Vicky Sigwald realizará la encuadernación. Ral Veroni incorporará las ilustraciones y Pablo Cosgaya y Marcela Romero estarán a cargo de la impresión mediante una pequeña minerva a palanca.

El resultado será un libro realizado íntegramente durante la feria y frente al público, desde la fabricación del papel hasta su impresión y encuadernación.

La Feria del Libro Raro y Curioso se realizará el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 11 a 20, en el Centro Cultural Recoleta. La entrada es libre y gratuita para argentinos y residentes, por orden de llegada y hasta completar la capacidad de cada espacio.