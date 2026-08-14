“Bandits”: la olvidada película de robos con Bruce Willis y Billy Bob Thornton que vale la pena volver a ver

La filmografía de Bruce Willis está marcada por grandes producciones de acción, mientras que Billy Bob Thornton construyó una carrera repleta de personajes excéntricos y complejos. Sin embargo, entre los trabajos menos recordados de ambos aparece “Bandits”, una comedia de robos estrenada en 2001 que combinó crimen, humor, romance y una mirada anticipada sobre la fascinación pública por los delincuentes convertidos en celebridades.

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Dirigida por Barry Levinson y escrita por Harley Peyton, la película presentó a Willis y Thornton como dos criminales de personalidades completamente opuestas. Aunque su rendimiento comercial y su repercusión no alcanzaron el nivel de otros títulos protagonizados por sus figuras, el paso del tiempo permitió valorar mejor su estructura narrativa, sus interpretaciones y la química de su trío principal.

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De qué trata “Bandits”, la película con Bruce Willis y Billy Bob Thornton

La historia comienza cuando Joe Blake, interpretado por Bruce Willis, y Terry Collins, encarnado por Billy Bob Thornton, escapan de prisión y deciden emprender una sucesión de asaltos bancarios. Joe es impulsivo, decidido y representa la fuerza física del equipo. Terry, en cambio, es inteligente, metódico, extremadamente nervioso y padece una interminable lista de temores relacionados con su salud.

La oposición entre ambos personajes constituye uno de los principales motores humorísticos de “Bandits”. Joe actúa antes de pensar y Terry analiza cada posible peligro, incluso aquellos que solo existen en su imaginación. Lejos de enfrentarlos definitivamente, esas diferencias los convierten en una sociedad criminal complementaria: uno aporta el coraje y el otro diseña los planes.

Su método para robar bancos es tan extraño como efectivo. Los delincuentes visitan la casa del gerente de la entidad la noche anterior al golpe y permanecen allí junto con su familia. A la mañana siguiente, acompañan al responsable hasta el banco antes de su apertura y se llevan el dinero sin tener que organizar un asalto convencional en horario comercial.

Por qué los protagonistas son conocidos como los “Bandidos de la noche”

La estrategia les permite ganar el apodo de “Sleepover Bandits”, que puede traducirse como los “Bandidos de la noche” o los “Bandidos que se quedan a dormir”. A pesar de mantener retenidas a varias familias, Joe y Terry procuran comportarse con educación y reducir la violencia, una característica que alimenta su popularidad entre el público y los medios.

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A medida que acumulan golpes exitosos, los dos hombres dejan de ser simples prófugos para transformarse en personajes mediáticos. La película presenta parte de sus aventuras mediante una entrevista dentro de un programa ficticio llamado Criminals at Large, conducido por Darren Head, personaje interpretado por Bobby Slayton.

Joe y Terry obligan al presentador a escucharlos para contar su versión de los acontecimientos y construir su propia leyenda. Este recurso permite que la narración avance a través de numerosos flashbacks y contraponga la imagen pública de los delincuentes con lo que verdaderamente ocurrió durante sus robos.

Cate Blanchett transforma la historia de “Bandits”

Aunque Bruce Willis y Billy Bob Thornton encabezan el reparto, la película cambia por completo con la aparición de Cate Blanchett. La actriz interpreta a Kate Wheeler, una mujer apasionada que se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz y lleva una vida muy alejada de sus verdaderos deseos.

Después de alcanzar su límite emocional, Kate abandona su hogar y se cruza accidentalmente con Terry. El encuentro desencadena una inesperada conexión entre ambos y termina incorporándola a las aventuras criminales del dúo. A diferencia de lo que llega a creer la opinión pública, Kate no permanece con ellos como una rehén: decide participar voluntariamente de sus escapadas.

La situación se vuelve más compleja cuando Kate también desarrolla sentimientos por Joe. Así nace un triángulo amoroso que la película se niega a resolver de la manera más previsible. El vínculo entre los tres rompe con varias convenciones del género y convierte a la protagonista en algo mucho más importante que una acompañante romántica.

Blanchett aporta intensidad, libertad y un sentido del humor que equilibra las interpretaciones de sus compañeros. Una de las secuencias más recordadas muestra a Kate, con el cabello rojo, preparando una elaborada cena mientras baila y canta al ritmo de “Holding Out for a Hero”, de Bonnie Tyler. En otro momento decisivo, conduce entre lágrimas mientras interpreta “Total Eclipse of the Heart”.

Una banda sonora fundamental para la película

Las canciones no funcionan como un simple fondo musical, sino que ayudan a expresar las emociones y los deseos de Kate. La energía de Holding Out for a Hero representa su necesidad de escapar de una existencia vacía, mientras que Total Eclipse of the Heart acompaña su ruptura emocional y el comienzo de una vida completamente diferente.

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La banda sonora de “Bandits” también incluye música de Bob Dylan, U2 y Five for Fighting, entre otros artistas. Esa selección aporta identidad a la producción y refuerza el tono cambiante de una película capaz de pasar de la comedia al romance y del atraco a la melancolía sin perder cohesión.

Otro aspecto que permite reconsiderar la vigencia de “Bandits” es su interés por la forma en que la televisión transforma el crimen en entretenimiento. La entrevista ficticia y la construcción pública de Joe y Terry ya reflejaban en 2001 el crecimiento de los programas de telerrealidad y la conversión de personas comunes en celebridades mediáticas.

Más de dos décadas después, esa observación resulta especialmente actual ante la expansión de documentales, series y pódcast dedicados al true crime. La película plantea, desde el humor, quién controla el relato de un delito, cuánto hay de verdad en la imagen de los criminales y por qué la audiencia puede terminar admirando a quienes viven fuera de la ley.

Por qué “Bandits” merece una nueva oportunidad

La dirección de Barry Levinson mantiene un equilibrio entre la comedia de personajes, la historia romántica y la película de atracos. El guion de Harley Peyton aprovecha las contradicciones de sus protagonistas y evita limitarse a una sucesión de robos, mientras la estructura de recuerdos y versiones mediáticas añade otra dimensión al relato.

Bruce Willis ofrece una interpretación más sensible y humorística que la de muchos de sus héroes de acción. Billy Bob Thornton explota la neurosis de Terry con precisión cómica, aunque sin convertirlo en una caricatura vacía. Cate Blanchett, por su parte, se apodera de numerosas escenas y termina funcionando como el centro emocional de la historia.

“Bandits” reúne un ingenioso método criminal, protagonistas carismáticos, un triángulo amoroso poco convencional y una banda sonora memorable. Su reflexión sobre la fama, los medios y el consumo del crimen conserva una relevancia inesperada. Por esas razones, la película de Bruce Willis, Billy Bob Thornton y Cate Blanchett merece ser redescubierta tanto por quienes la vieron en su estreno como por una nueva generación de espectadores.

LV/fl