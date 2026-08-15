El desafío de crear nuevas audiencias

En un mundo cada vez más comunicado por las nuevas tecnologías, por las que circulan contenidos de consumo inmediato a los que se puede acceder desde cualquier lugar, cómo mantener vigente las artes presenciales, el disfrute compartido de una obra escénica en un espacio determinado.

El campo de la cultura reflexiona y ensaya instrumentos desde hace años con resultados diversos dependiendo de cada comunidad. La paralización de estas actividades durante la pandemia permitió revalorizar la necesidad de disfrutar de expresiones artísticas que permiten la convivencia entre artistas y personas anónimas. El insustituible encuentro que producen las hoy denominadas artes vivas.

El desafío más grande es que los contenidos tengan la diversidad y el interés que justifiquen dejar la comodidad de los aparatos para participar de un rito que nos obliga a trasladarnos a otros espacios, hacerlo en horarios determinado y con el cumplimiento de determinadas reglas que ya no son las habituales de la vida cotidiana.

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Desde un elenco estable como lo es la Comedia Nacional uruguaya, hay que pensar la programación como un conjunto de propuestas que puedan dialogar con diferentes segmentos de la población con pluralidad de temáticas, estéticas y formatos de producción.

De julio a septiembre hemos decidido proponer tres espectáculos para nuestras salas habituales de actuación (Sala Principal y Zavala Muniz del Teatro Solís y Sala Verdi) que inspiradas en tres textos de diferentes décadas del siglo pasado dialogan con el presente en lenguajes escénicos diferenciados.

A 90 años del fusilamiento de Federico García Lorca, elegimos llevar a escena la última pieza escrita por el autor “La casa de Bernarda Alba”, si bien es subtitulada como “drama de mujeres en un pueblo de España”, es una tragedia que funciona como una visionaria metáfora del autoritarismo que se impondría en España en los años subsiguientes y tiene claras alusiones al presente. A la pieza teatral le seguirá el estreno sudamericano de la ópera del mismo nombre compuesta por el músico Miquel Ortega. Ambas puestas están a cargo de Amelia Ochandiano, directora que maneja ambas expresiones y experta en este texto de Lorca.

Marianella Morena, dramaturga y directora escénica uruguaya de reconocida trayectoria internacional, inspirada en un texto escrito por Jean Paul Sartre a finales de la década del 40, “Las manos sucias”, montó “Manos sucias”, espectáculo con gran presencia de música y coreografía y que se centra en el tema de la traición en la política, uno de los núcleos de la obra de Sartre.

“Dar vuelta todo”, creación de Claudio Quijano, exponente de una nueva generación de dramaturgos y directores escénicos nacidos en el interior del país, a partir de una icónica pieza de Antonio “Taco” Larreta, crea una obra de teatro documento sobre la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos en Uruguay que establece un novedoso diálogo entre escena y audiovisual. El original “Juan Palmieri” sólo pudo estrenarse en ese momento en Buenos Aires y al elenco de ese estreno fue posteriormente censurado.

Cada propuesta parte de un texto de teatro político del siglo pasado pero que con propuestas diferentes están destinadas a atraer diferentes grupos de público.

Añadimos una cuarta propuesta que a partir del año pasado está destinada a itinerar por diferentes municipios de Montevideo. “Rasgar la tierra”, de Josep María Miró, dirigida por Fernando Toja, que nos permite acercarnos a una audiencia que tal vez no se trasladaría hacia las salas céntricas a disfrutar de una obra de teatro.

A la pluralidad del hecho artístico, agregamos espacios y horarios no convencionales que faciliten el acercamiento de personas cuyos hábitos de vida han cambiado sustancialmente en los últimos tiempos. El potencial de un elenco estable es poder abordar estas múltiples propuestas para hacer posible el acceso a la cultura y a la insustituible experiencia de las artes presencial.

*Gestor cultural