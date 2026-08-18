Nuevocentro quiere sumar 23.000 m² y prepara aperturas internacionales (Victoria’s Secret llega en noviembre)

Nuevocentro Shopping profundiza su estrategia de crecimiento en Córdoba con una agenda que combina nuevas marcas, remodelaciones, inversiones en infraestructura y un proyecto de ampliación que podría sumar 6.000 m² de superficie comercial. La apuesta busca reforzar el posicionamiento del complejo en un mercado donde las grandes cadenas internacionales vuelven a mirar a la provincia como un destino de expansión.

Durante 2026, el shopping incorporó marcas como Decathlon, Calvin Klein, The North Face, Skechers, Timberland, Samsonite, Ay Not Dead y New Era, mientras prepara nuevos desembarcos para los próximos meses. Entre ellos se destacan Victoria’s Secret y Bath & Body Works, que abrirán sus puertas en noviembre y tendrán presencia exclusiva en Córdoba dentro de Nuevocentro.

El proceso de transformación también contempla una ampliación de 23.000 m² de superficie total, nuevos niveles de estacionamiento, espacios verdes y una inversión de US$300.000 en generación de energía solar.

Según Antonio Heinz, gerente general de Nuevocentro Shopping, el complejo se encuentra actualmente entre los cinco centros comerciales con mayor tráfico de Argentina.

“Estamos llevando adelante un plan de expansión y modernización que busca responder a una demanda concreta de metros cuadrados y, al mismo tiempo, incorporar nuevas propuestas comerciales para Córdoba”, señaló Heinz.

La llegada de Decathlon se convirtió en uno de los principales acontecimientos comerciales del año. De acuerdo con la compañía, durante su apertura la tienda alcanzó un desempeño excepcional y posteriormente registró ventas cercanas a los US$2 millones durante junio, posicionándose como la sucursal de mayor facturación de Sudamérica en ese período.

A las nuevas aperturas se sumó la renovación de una parte importante de los locales existentes. Durante el año se remodelaron espacios de Portsaid, Arredo, Marea, Crocs, Selú, Grisino, AF Jeans, XL, Rip Curl, Herencia, 47 Street, Farmacias RED, Personal, Riiing y +Visión, entre otros.

Una ampliación de 23.000 m²

El próximo paso de la estrategia es la ampliación física del shopping. El proyecto ya fue presentado ante la Municipalidad de Córdoba y contempla una superficie total de 23.000 m².

De ese total, unos 6.000 m² estarán destinados a área locable, distribuidos en tres plantas de aproximadamente 2.000 m² cada una. La propuesta también contempla 8.950 m² destinados a estacionamiento y nuevos espacios verdes y de recreación.

La ampliación busca atender especialmente la demanda de grandes superficies por parte de marcas internacionales. En los niveles superiores se proyectan locales de gran formato, mientras que la planta baja y el sector vinculado al supermercado permitirán sumar superficies comerciales.

El proyecto incorpora además tres niveles subterráneos de cocheras, con capacidad estimada para unos 500 vehículos. Esta infraestructura permitirá compensar la eliminación de parte de la actual playa de estacionamiento en superficie.

Según explicó Heinz, una vez obtenida la aprobación municipal, la obra demandaría entre 18 y 24 meses. Entre las alternativas constructivas bajo análisis aparece el uso de estructuras metálicas, una metodología utilizada en mercados como Estados Unidos y Chile y que permitiría acelerar los tiempos de ejecución.

“La decisión de inversión está tomada. El desafío ahora pasa por compatibilizar los tiempos de la inversión privada con los procesos administrativos necesarios para avanzar con la obra”, explicó el gerente general.

El proyecto fue presentado ante el municipio entre octubre y noviembre del año pasado y, según la empresa, tuvo una recepción inicial positiva. Sin embargo, todavía resta completar el proceso de aprobación.

Victoria’s Secret y Bath & Body Works llegan en noviembre

Mientras avanza el proyecto de ampliación, Nuevocentro continúa ampliando su oferta comercial. En agosto está previsto el desembarco de Desiderata y Skinko, dos marcas que llegarán de manera exclusiva a Córdoba de la mano del shopping.

Pero el principal hito comercial del segundo semestre será la llegada de Victoria’s Secret y Bath & Body Works, ambas pertenecientes a Grupo David y con apertura prevista para el 11 de noviembre.

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Las dos tiendas estarán ubicadas en espacios contiguos del primer piso. Victoria’s Secret ocupará una superficie de 427 m² y será el primer local de la marca en el interior del país, mientras que Bath & Body Works contará con 80 m².

Además, la apertura de Victoria’s Secret tendrá una particularidad a nivel nacional: el local incorporará un espacio exclusivo para PINK, la línea de la marca orientada al público más joven.

La administración del shopping también mantiene conversaciones con otras compañías internacionales. Entre ellas aparece el Grupo Inditex, propietario de Zara, cuya llegada está vinculada a la disponibilidad de nuevos metros cuadrados. H&M también forma parte de los objetivos estratégicos, mientras que otras firmas como Indian, Miniso y Esco, especializada en cosmética coreana, manifestaron interés en instalarse en el complejo.

Energía solar y nuevos espacios verdes

La transformación de Nuevocentro también incluye un capítulo vinculado a la sustentabilidad. Actualmente se encuentra en ejecución la instalación de un sistema de generación de energía solar bajo modalidad On Grid.

El proyecto contempla 390 paneles solares distribuidos sobre unos 2.000 m² de la cubierta de Decathlon y representa una inversión de aproximadamente US$300.000. La puesta en funcionamiento está prevista para octubre de 2026.

Una vez operativo, el sistema permitiría generar cerca del 20% de la energía que consume el shopping, reduciendo tanto los costos operativos como el impacto ambiental.

A esto se suma la habilitación de puestos de carga gratuitos para vehículos eléctricos, ubicados tanto en la cochera subterránea como en la playa descubierta.

El proyecto de expansión incorpora además un componente urbanístico. La empresa prevé ceder a la ciudad dos espacios públicos que, en conjunto, rondarán los 6.000 m². Uno estará ubicado sobre Duarte Quirós, mientras que el otro será una terraza verde sobre la nueva construcción, con áreas parquizadas, pérgolas y espacios de uso público.

“La ampliación no está pensada solamente como más metros comerciales. También buscamos generar espacios verdes y de encuentro que tengan un impacto positivo en la ciudad”, sostuvo Heinz.