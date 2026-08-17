Luego de su paso este fin de semana por Venado Tuerto, donde estuvo en una exposición rural e hizo declaraciones políticas llamando entre otras cosas a "eliminar las retenciones al campo y la industria", la vicepresidenta Victoria Villarruel recordó este lunes al general José de San Martín, y destacó su figura como uno de los principales referentes de la historia argentina. A través de una publicación en sus redes sociales, reivindicó su trayectoria militar yseñaló que "su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y defienden la soberanía nacional todos los días".

“El 17 de agosto conmemoramos el Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria, el General Don José de San Martín”, expresó Villarruel al comienzo del mensaje. En ese sentido, definió al prócer como “un militar de raza” y sostuvo que dejó como enseñanza que “la libertad no se negocia, se conquista con disciplina y valor”.

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La vicepresidenta repasó algunos de los principales momentos de la trayectoria militar de San Martín. Destacó que, cuando la Revolución atravesaba dificultades en el norte, el general modificó la estrategia de guerra, creó el Regimiento de Granaderos a Caballo y tuvo su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo.

Luego, Villarruel hizo referencia a la organización del Ejército de los Andes desde Mendoza y al Cruce de la Cordillera, una de las operaciones militares más importantes de las campañas independentistas sudamericanas. Desde allí, San Martín encabezó la expedición que permitió avanzar sobre Chile y posteriormente continuar hacia Perú.

En su publicación, la vicepresidenta también destacó las victorias de Chacabuco y Maipú y sostuvo que no fueron producto del azar, sino de la estrategia militar y del compromiso de los soldados que participaron de las campañas.

Villarruel, junto al presidente de la UCR, volvió a la carga

“San Martín nos dio la Independencia y nos entregó una Nación soberana”, afirmó Villarruel.

El mensaje tuvo además un fuerte eje en torno al concepto de soberanía. En ese tramo, la vicepresidenta sostuvo: “Su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y que defienden la soberanía nacional todos los días”.

La publicación terminó con una expresión de homenaje al prócer: “¡Gloria y honor al Gran Capitán!”.

El legado de San Martín

José de San Martín murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. La fecha quedó establecida como el día para recordar su paso a la inmortalidad y se incorporó al calendario de conmemoraciones nacionales.

San Martín tuvo un papel central en los procesos independentistas de América del Sur. Además de su participación en la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, encabezó la campaña libertadora de Chile y participó en la expedición que permitió avanzar hacia la independencia del Perú.

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Uno de los episodios más destacados de su trayectoria fue el Cruce de los Andes, realizado en 1817 por el Ejército de los Andes. La operación permitió trasladar las fuerzas desde Mendoza hacia Chile y fue determinante para las posteriores victorias de Chacabuco y Maipú.

A 176 años de su muerte, Villarruel volvió a reivindicar la figura del Libertador y utilizó su legado para poner en primer plano los conceptos de independencia, libertad y soberanía nacional.