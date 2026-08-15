Villarruel le reclamó a Milei bajar las retenciones al campo y la industria

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó de la inauguración de la 90ª edición de Expo Venado, en Santa Fe, y aprovechó su visita para plantear una de sus principales definiciones económicas: sostuvo que el futuro del campo y la industria debería estar acompañado por un esquema sin retenciones a las exportaciones.

La declaración implica un reclamo al Gobierno de Javier Milei, que mantiene los derechos de exportación como parte de su esquema tributario y económico. Aunque Villarruel no mencionó directamente al Presidente, su postura marca una diferencia dentro del oficialismo y vuelve a exponer las tensiones que mantiene con la Casa Rosada.

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La funcionaria encabezó el tradicional corte de cinta junto a autoridades locales, dirigentes rurales y representantes del sector productivo. Durante su recorrida por la muestra, destacó el papel del interior productivo, la incorporación de tecnología y la generación de empleo como motores para el crecimiento del país.

El reclamo por las retenciones y el rol de Santa Fe

Villarruel destacó el trabajo de los productores y las familias de Venado Tuerto y vinculó el crecimiento de la región con la innovación y la tecnología. Según planteó, el desarrollo de las actividades productivas tiene un impacto que excede a cada localidad y alcanza al conjunto de la provincia y del país.

La vicepresidenta también resaltó el lugar de Santa Fe en la economía argentina y sostuvo que el desarrollo futuro debe contemplar tanto al sector agropecuario como a la industria. “El futuro de la República Argentina tiene que ser un futuro pensando desde lo agropecuario y lo industrial”, afirmó.

Durante la visita recorrió el predio junto a la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani; el intendente de la ciudad, Leonel Chiarella; y el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini.

La jornada también tuvo un componente personal para Villarruel, quien recordó que tiene raíces familiares paternas en Santa Fe.

Una nueva foto de Villarruel con un dirigente opositor

La participación de la vicepresidenta en Expo Venado también volvió a poner el foco sobre su relación con dirigentes que están fuera del oficialismo. Durante el acto, Villarruel se mostró junto a Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR). La imagen se suma a otras fotografías que la vicepresidenta protagonizó durante los últimos años con dirigentes opositores, principalmente durante actividades institucionales y recorridas por distintas provincias.

A comienzos de este año, Villarruel se había fotografiado con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los dirigentes peronistas más críticos del gobierno de Javier Milei. La escena generó cuestionamientos dentro de La Libertad Avanza.

También había compartido encuentros con el exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora y con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Otra de las imágenes que provocó repercusiones políticas fue la que protagonizó junto al mandatario formoseño Gildo Insfrán.

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Villarruel suele justificar estos encuentros en su intención de recorrer el país y participar de las fechas y actividades importantes de cada provincia.

Las nuevas fotos se conocen, además, en medio de las tensiones entre la vicepresidenta y el Gobierno nacional. En las últimas semanas, distintos funcionarios oficialistas cuestionaron públicamente su postura y llegaron a reclamarle que abandone el cargo si no coincide con el rumbo de la gestión.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, había planteado que Villarruel debería dar un paso al costado si pretende impulsar un proyecto político propio. Días después, el canciller Pablo Quirno también cuestionó declaraciones de la vicepresidenta y sostuvo que, si no está de acuerdo con el Gobierno, debería apartarse.

Villarruel pidió dejar las candidaturas de lado

En medio de esas diferencias, Villarruel evitó referirse a su futuro político durante su visita a Santa Fe. En cambio, llamó a priorizar la unidad nacional y el desarrollo del país por encima de las disputas partidarias. “Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar pensando en candidaturas, sin estar pensando en partidos políticos, sino pensando en el futuro”, sostuvo.

La vicepresidenta también puso el foco en la generación de empleo genuino y en la necesidad de aprovechar el potencial productivo argentino.

El recuerdo de Malvinas

Durante su contacto con los medios, Villarruel también habló sobre la reciente aparición de la bandera de Malvinas durante un partido de la Selección argentina contra Inglaterra.

La vicepresidenta se refirió al tema desde una perspectiva personal, ya que es hija de un veterano de la Guerra de Malvinas. Para ella, la escena representó un reconocimiento hacia los excombatientes después de décadas en las que, según consideró, muchos de ellos no recibieron el reconocimiento que merecían.

“Fue ver plasmados estos 40 años en los cuales muchos de nuestros veteranos fueron invisibilizados y finalmente ser reconocidos en el ámbito internacional, y más en un partido contra Inglaterra”, expresó.

LB/AF