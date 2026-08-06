"Si no está de acuerdo se tiene que ir": el canciller Pablo Quirno cuestionó a Victoria Villarruel por criticar a Milei

El canciller Pablo Quirno cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por sus críticas contra Javier Milei. “Ella integró una fórmula con el presidente y si no está de acuerdo se tiene que ir. Tiene que acompañar desde su lugar. Sus comentarios son pseudo golpistas”, afirmó el jefe de la diplomacia argentina.

Victoria Villarruel

En declaraciones para el canal A24, el funcionario agregó: “Si no está de acuerdo, que se corra y de un paso al costado. Somos un equipo de gobierno, unido, tratando de llevar adelante un proyecto para sacar adelante al país”.

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Para luego sumar: “Constantemente está a contramano de la autoridad presidencial, no es procedente hablar de esta manera. Siempre intentó desestabilizar, desde el principio, como cuando hablaba con algunos actores políticos y les decía que si algo pasaba ella estaba preparada”.

Así, Quirno se convierte en el tercer gran referente de La Libertad Avanza que cuestiona públicamente a la vicepresidenta en los últimos días: primero lo habían hecho la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Javier Milei y Diego Santilli

El cuestionamiento de Javier Milei a Victoria Villarruel

El pasado 3 de agosto, luego que la vicepresidenta Victoria Villarruel escribiera en sus redes sociales que siente “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, haciendo referencia a Javier Milei, el máximo líder de La Libertad Avanza salió a responderle.

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“Los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas”, afirmó el Presidente en declaraciones radiales. Y agregó: “Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas casta como Insfrán, Quintela o, digamos, abrazarse a Isabel Perón, que es la economía del Rodrigazo, es decir, que multiplicó por seis la inflación, que multiplicó por seis los pobres y que, políticamente, era el modelo de la Triple A”.

Para cerrar afirmando: “Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, lo tomo como un halago”.

HM/DCQ