"No es nadie", "es un mamarracho": Bullrich volvió a cruzar a Villarruel por la polémica decisión que acaba de tomar la vicepresidenta

La senadora Patricia Bullrich volvió a cuestionar a Victoria Villarruel, sumando tensión a la interna libertaria. La exministra de Seguridad se enojó por la decisión de la vicepresidenta de autorizar a la legisladora peronista Anabel Fernández Sagasti a participar, de manera virtual, de la sesión que se realizará este jueves 6 de agosto, donde se discutirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos al que más impulso le dio el presidente Javier Milei.

En una entrevista que le realizó el canal A24, Bullrich afirmó: “Es como autorizar por decreto el cambio de la Constitución, lo que hizo Villarruel es un mamarracho jurídico”.

Anabel Fernández Sagasti

A continuación, siguió cuestionando a la vicepresidenta: “En ningún lugar del reglamento dice que una persona puede votar de manera virtual. Para votar hay que cambiar el reglamento. Y para cambiar el reglamento tiene que tener un proyecto de cambio de reglamento”.

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Según Bullrich, en el reglamento vigente en el Congreso “hay una sola forma de votar, que es de manera presencial. Ahora la señora quiere cambiar eso. No es nadie para autorizarla”, No contenta con eso, afirmó que la vicepresidenta “está militando para el kirchnerismo”.

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Bullrich cerró el reportaje remarcando que “no puede la doctora Villarruel de golpe sacar un instrumento para que alguien que va a votar lo que ella quiere pueda votar online”.

Patricia Bullrich

Por qué Villarruel autorizó a Sagasti a votar online

La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó el decreto que habilita de forma “individual, excepcional y transitoria” a la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de ocho meses, a participar con voz y voto de manera remota de la sesión que se realizará este jueves en la Cámara Alta.

Victoria Villarruel

De acuerdo al decreto, la habilitación de la legisladora peronista para poder participar del debate a distancia deberá ser validada por el pleno del Senado con la mitad más uno de los votos.

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Fernández Sagasti cursa un avanzado embarazo de 32 semanas, a los 42 años, lo que la comunidad científica considera riesgoso, por ese motivo, su certificado médico, firmado por el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Luis Lagomaggiore, le recomienda reposo relativo y evitar viajes.