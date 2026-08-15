Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027: será el martes 15 de septiembre

El presidente Javier Milei volverá al Congreso de la Nación el próximo martes 15 de septiembre para presentar personalmente el proyecto de Presupuesto 2027, según confirmaron a Noticias Argentinas altas fuentes parlamentarias del oficialismo. De esta manera, el mandatario repetirá la modalidad que había utilizado en 2024, cuando concurrió al recinto de la Cámara de Diputados para presentar el proyecto correspondiente al ejercicio 2025.

La decisión implica un nuevo desembarco de Milei en el Palacio Legislativo para uno de los principales acontecimientos institucionales del calendario político y económico. La fecha, además, coincide con el límite establecido para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto correspondiente al año siguiente.

“El presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo”, señalaron altas fuentes parlamentarias del oficialismo consultadas por NA para explicar la decisión de que sea nuevamente el propio jefe de Estado quien encabece la presentación.

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La elección de Milei de asumir personalmente ese rol rompe con una tradición habitual en la política argentina. Históricamente, la presentación del proyecto de Presupuesto ante el Congreso quedaba principalmente en manos del ministro de Economía. El actual Presidente, en cambio, decidió desde el comienzo de su gestión convertirse en la principal figura de la exposición pública del programa económico que pretende llevar adelante el Gobierno.

A esa decisión también contribuyen su formación como economista y su experiencia previa como diputado nacional, cargo que ocupó entre 2021 y 2023. Su conocimiento del funcionamiento del Congreso fue uno de los elementos que, según las fuentes oficialistas, influyeron para que asumiera un papel protagónico durante las presentaciones presupuestarias.

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El antecedente de 2024

Milei había presentado por primera vez personalmente un Presupuesto ante el Congreso el 15 de septiembre de 2024, cuando expuso los principales lineamientos del proyecto para 2025.

En aquella oportunidad, el Presidente se ubicó en un atril colocado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados, en lugar de ocupar el sillón presidencial junto a las autoridades legislativas. El formato buscó darle a la exposición un carácter político y comunicacional propio, con Milei como principal protagonista del anuncio.

Sin embargo, aquel proyecto no logró avanzar hasta convertirse en ley. El Presupuesto 2025 quedó trabado en las comisiones de la Cámara de Diputados y finalmente no llegó a ser votado, en medio de las diferencias entre el oficialismo, los bloques opositores y los gobernadores por el reparto de recursos y las prioridades del gasto.

La falta de acuerdo llevó al Gobierno a continuar utilizando el Presupuesto 2023 prorrogado durante buena parte de su gestión. En los primeros años de la administración libertaria, la aprobación de una ley de Presupuesto se convirtió así en uno de los principales objetivos pendientes del oficialismo.

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En 2025 eligió la cadena nacional

Un año después, el escenario fue diferente. El 15 de septiembre de 2025, Milei decidió no concurrir al Congreso para presentar el Presupuesto 2026 y optó por dirigirse a la ciudadanía mediante una cadena nacional desde la Casa Rosada. La decisión se produjo en un contexto de fuertes tensiones políticas y después de una serie de derrotas electorales y legislativas que habían complicado el vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso.

En ese mensaje, el Presidente defendió el equilibrio fiscal como uno de los principales pilares de su programa económico y sostuvo que el Presupuesto debía funcionar como una herramienta para consolidar el orden de las cuentas públicas.

El proyecto de Presupuesto 2026 finalmente tuvo un desenlace diferente al de los años anteriores: fue aprobado por ambas cámaras del Congreso y se convirtió en el primer Presupuesto sancionado durante la gestión de Milei, aunque la aprobación llegó recién en las sesiones extraordinarias de diciembre.

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El desafío político del Presupuesto 2027

La presentación del Presupuesto 2027 tendrá lugar en un escenario en el que el Gobierno busca fortalecer su capacidad de negociación parlamentaria. La Libertad Avanza pretende avanzar durante el segundo semestre con una agenda que incluye proyectos económicos, modificaciones institucionales y la discusión de la reforma electoral, entre ellas la eliminación o suspensión de las PASO.

En paralelo, el oficialismo intenta reconstruir acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas para garantizar el respaldo necesario a sus iniciativas. Las negociaciones serán especialmente relevantes para el tratamiento del Presupuesto, una ley que requiere construir consensos más amplios que los necesarios para otras iniciativas del Ejecutivo.

La Casa Rosada también deberá administrar las diferencias con los mandatarios provinciales por el reparto de fondos y los recursos destinados a las provincias, un punto que ya había generado fuertes cruces durante la discusión de presupuestos anteriores.

CS